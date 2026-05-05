“Somos personas, no una noticia”: el drama de los pasajeros atrapados en crucero por brote de hantavirus

A bordo del crucero polar MV Hondius, anclado frente a la costa de Cabo Verde, la incertidumbre se ha convertido en la rutina diaria de más de 149 pasajeros y tripulantes que permanecen aislados tras el brote de hantavirus que ya deja varias muertes y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales. Pero, en medio de la emergencia médica y los protocolos de cuarentena, hay otra preocupación que empieza a crecer entre quienes siguen atrapados en el barco: la sensación de haberse convertido únicamente en titulares. “No somos solo una historia. No somos solo titulares de periódicos, somos personas”, dijo el creador de contenido y viajero Jake Rosmarin en un video publicado desde el interior del crucero. Su mensaje rápidamente se viralizó porque puso rostro humano a una crisis sanitaria que ha ocupado portadas alrededor del mundo. “Tenemos familias, gente esperando en casa. Lo único que queremos es sentirnos seguros y poder regresar”, agregó.

@jakerosmarin I also want to acknowledge that Oceanwide Expeditions and the entire crew onboard have been handling this situation to the best of their ability, and I’m very grateful for their efforts throughout. It’s not easy for me to talk about this, but I am doing well. ❤️ ♬ original sound - Jake | Travel | Boston ✈️🗺️

El crucero había partido desde Ushuaia para una expedición por el Atlántico cuando comenzaron a aparecer los primeros síntomas entre algunos pasajeros. Según confirmó la Organización Mundial de la Salud, hasta ahora se han detectado dos casos confirmados de hantavirus y otros cinco sospechosos relacionados con el brote. Además, tres personas murieron durante el viaje: una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán cuya causa de muerte todavía es investigada. Desde entonces, el barco quedó prácticamente atrapado en el mar. Las autoridades de Cabo Verde impidieron el desembarco de los pasajeros mientras se analiza el alcance real del brote y se determina si hubo transmisión de persona a persona dentro del crucero. Conozca: Estos son los países con mayores reportes de hantavirus en el mundo, ¿está Colombia? Para quienes siguen a bordo, la parte más difícil no es solamente el miedo a la enfermedad, sino no saber qué pasará después. “Hay mucha incertidumbre y esa es la parte más complicada”, relató Rosmarin. Otro pasajero, que habló con la BBC bajo condición de anonimato, aseguró que el ambiente dentro del barco se mantiene relativamente tranquilo, aunque la preocupación es evidente. “Nos dijeron que Cabo Verde no quiere tener nada que ver con nosotros”, afirmó. Aun así, explicó que la tripulación intenta mantener la calma y brindar información constante a los pasajeros. La situación se ha vuelto especialmente desconcertante porque todavía existen muchas dudas sobre cómo ocurrió el contagio. El hantavirus suele transmitirse a través de roedores infectados, principalmente por inhalación de partículas provenientes de orina, saliva o excrementos secos.

Sin embargo, expertos de la OMS sospechan que dentro del crucero pudo haberse presentado una transmisión entre personas, algo considerado poco frecuente. La epidemióloga Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias de la OMS, explicó que algunas personas enfermas compartían camarotes y mantenían contacto estrecho, lo que pudo facilitar el contagio. Aun así, varios pasajeros aseguran sentirse confundidos porque la tripulación les ha informado que no se han encontrado roedores dentro del barco. Lea más: “Queremos volver a casa”: Angustiante video de pasajero a bordo del crucero con hantavirus “Si todos los casos terminan siendo hantavirus, entonces la forma de transmisión es un misterio”, explicó uno de los viajeros. Mientras tanto, las conversaciones diplomáticas continúan. La OMS confirmó que mantiene contactos con autoridades españolas para evaluar la posibilidad de que el barco pueda atracar en las Islas Canarias, donde los pasajeros podrían recibir atención médica más completa y realizarse nuevas pruebas. No obstante, el Ministerio de Sanidad español aclaró que todavía no existe una decisión definitiva y que todo dependerá de la evaluación epidemiológica que se haga del barco. La empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, informó que analiza opciones como Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife para permitir el desembarco y realizar controles sanitarios.

Pasajeros del crucero aseguraron que la incertidumbre y la falta de respuestas claras se han convertido en la parte más difícil de la cuarentena en alta mar. FOTO: GETTY.