Bus de servicio público se volcó y deja cerca de 30 heridos en el norte del Valle de Aburrá

Un bus de servicio público se volcó en la tarde de este martes en la autopista Norte, a la altura del municipio de Girardota. La Secretaría de Transporte y Tránsito confirmó que hay cerca de 30 heridos.

El accidente ocurrió hacia las 5:00 p. m, aproximadamente 100 metros después de la salida del municipio, en sentido sur–norte. La situación obligó al cierre total de la vía mientras se adelantan las labores de atención y rescate.

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Al lugar se desplazaron al menos tres vehículos del Cuerpo de Bomberos de Girardota, con personal operativo que atiende la emergencia y coordina el traslado de los heridos al hospital San Rafael del municipio y a otro centro asistencial en Barbosa.

De acuerdo con los primeros reportes, los lesionados están siendo evacuados progresivamente, mientras se evalúa la gravedad de sus heridas. Las causas del siniestro vial son materia de investigación.

Las autoridades permanecen en el sitio realizando labores de control y regulación del tráfico. Entre tanto, se recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras se restablece la movilidad en este corredor del norte del Valle de Aburrá. Entre tanto, recomiendan a los conductores tomar rutas alternas mientras se restablece la movilidad en este corredor vial del norte del Valle de Aburrá.

Los accidentes que involucran buses de servicio público y transporte masivo han sido recurrentes en los últimos meses, especialmente en corredores como la autopista Norte. En un caso reciente, se registró un choque entre una tractomula, un bus y un vehículo particular, evidenciando los riesgos asociados a este corredor.

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