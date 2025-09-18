x

¿Por qué elogian a Juanfer Quintero a pesar de la derrota de River ante Palmeiras por Copa Libertadores?

El mediocampista antioqueño entró en el segundo tiempo del duelo por los cuartos de final en el estadio Monumental ante 80.000 espectadores.

  • Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate, atraviesa un buen momento deportivo. FOTO GETTY
    Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate, atraviesa un buen momento deportivo. FOTO GETTY
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

18 de septiembre de 2025
bookmark

A pesar de la derrota 1-2 frente a Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, los hinchas de River Plate elogiaron el trabajo del mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero. El ‘10’ ingresó en el segundo tiempo en reemplazo del capitán Enzo Pérez.

Ante los 80.000 espectadores que asistieron al encuentro la noche del miércoles en el estadio Monumental de Buenos Aires, el antioqueño le cambió la cara al equipo de Marcelo Gallardo, que había sido dominado por Palmeiras en la primera mitad.

“El equipo ‘Millonario’ recién empezó a acercarse con más riesgo con el ingreso del colombiano Juanfer Quintero, que le dio más precisión en los envíos y avisó con un zurdazo que exigió a Weverton”, reseñó la agencia AFP sobre el aporte del hijo de la Comuna 13 de Medellín.

En la red X, hubo un amplio reconocimiento a la entrega de Juanfer, como lo demuestra un mensaje de Fran (@frabigol) que resalta el sacrificio del ‘10’: “Última jugada del partido, se iba Palmeiras para la contra, lo liquidaban y River se quedaba sin vida. Parecía que nadie llegaba, pero Juan Fernando Quintero corrió en segundos de una punta de la cancha a la otra para meter una barrida y cortar la jugada. El más grande de todos”.

Esa acción ocurrió en el minuto 90+6 y, de haber sido aprovechada por el equipo brasileño, habría sentenciado la serie.

Lea también: “Es un desperdicio”: prensa de México criticó el rendimiento de James en León tras comparar su desempeño en la Selección

Pato Canulli (@PatoCanulli), por su parte, asegura que “hablar de fútbol es hablar de Juan Fernando Quintero. Los talentosos tienen que jugar siempre, y Juanfer es escandalosamente el jugador más talentoso que tiene River. Basta de pedir corredores y empiecen a pedir a futbolistas”.

También hubo críticas hacia Gallardo por no haber puesto a Quintero como titular, especialmente al ver la desorientación futbolística de River en la etapa inicial.

Francxk (@francoiriartex1) señaló que “en ninguna cabeza de alguien que ve fútbol con los ojos, deja a este jugador en el banco en el partido más importante del año. River tiene ‘Juanfer-dependencia’, él hace jugar a todos y te salva en la última con un corte excepcional. Juan Fernando Quintero, siempre él”.

En este encuentro también jugaron los colombianos Kevin Castaño, quien actuó todo el partido, y Miguel Borja, que ingresó en el minuto 77.

Le puede interesar: Fifa reveló nuevo ranking de selecciones: ¿en qué posición quedó Colombia tras clasificarse al Mundial?

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles en Sao Paulo. El ganador de la serie se enfrentará en las semifinales al vencedor de la llave entre Liga de Quito y Sao Paulo, el verdugo de Atlético Nacional en los octavos de final.

