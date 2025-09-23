La premonición que Juan Fernando Quintero hizo sobre Dembélé y que hoy se cumple

En medio de las repercusiones por la histórica consagración de Ousmane Dembélé como ganador del Balón de Oro 2025, un relato inesperado salió a la luz. El encargado de revelarlo fue Juan Fernando “Juanfer” Quintero, mediocampista colombiano, quien compartió vestuario con el atacante francés en el Stade Rennes durante los primeros pasos del hoy astro del PSG. Quintero recordó con claridad la primera vez que lo vio en el club: “Estaba flaquito, no lo identificaba. Me dijeron: ‘ojo con ese, que es un crack’”, contó entre risas. La sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que aquel adolescente de 17 años tenía un talento fuera de lo común, capaz de hacer cosas que pocos en el plantel podían imaginar.

El colombiano también relató un episodio que lo marcó. En ese entonces, Dembélé había pasado 15 días sin entrenar debido a un conflicto contractual con el club. Una vez renovado su vínculo, fue presentado de nuevo al grupo y pidió la palabra: “Les pido disculpas a ustedes, pero al entrenador no, porque yo me quería ir. Ya renové”, lanzó sin titubeos. Aquella sinceridad desarmó a todos y dejó a Quintero sorprendido: “Yo dije: ‘uh, lo amé’”.

Superada la tensión, Dembélé comenzó a brillar. En los entrenamientos, “se pasaba a todos”, relató Juanfer, maravillado con la capacidad del francés para manejar ambos perfiles y con una personalidad arrolladora pese a su corta edad. Ese mismo año, el joven atacante marcaría 21 goles, consolidándose como la gran joya del Rennes y dejando una huella imborrable en quienes lo vieron crecer. Quintero no dudó en la comparación: “He visto a Messi, pero él era impresionante. No vi a nadie igual, ese tipo está loco”, confesó, convencido de que aquel chico estaba destinado a lo más alto.