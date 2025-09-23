x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La premonición que Juan Fernando Quintero hizo sobre Dembélé y que hoy se cumple

Hace años, Juan Fernando Quintero advirtió el talento descomunal de un joven Ousmane Dembélé en Rennes. Hoy, con el Balón de Oro en sus manos, aquella frase suya suena como una profecía cumplida.

  • Juan Fernando Quintero junto a un joven Dembelé. FOTO RENNES
    Juan Fernando Quintero junto a un joven Dembelé. FOTO RENNES
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 6 horas
bookmark

En medio de las repercusiones por la histórica consagración de Ousmane Dembélé como ganador del Balón de Oro 2025, un relato inesperado salió a la luz. El encargado de revelarlo fue Juan Fernando “Juanfer” Quintero, mediocampista colombiano, quien compartió vestuario con el atacante francés en el Stade Rennes durante los primeros pasos del hoy astro del PSG.

Quintero recordó con claridad la primera vez que lo vio en el club: “Estaba flaquito, no lo identificaba. Me dijeron: ‘ojo con ese, que es un crack’”, contó entre risas. La sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que aquel adolescente de 17 años tenía un talento fuera de lo común, capaz de hacer cosas que pocos en el plantel podían imaginar.

El colombiano también relató un episodio que lo marcó. En ese entonces, Dembélé había pasado 15 días sin entrenar debido a un conflicto contractual con el club. Una vez renovado su vínculo, fue presentado de nuevo al grupo y pidió la palabra: “Les pido disculpas a ustedes, pero al entrenador no, porque yo me quería ir. Ya renové”, lanzó sin titubeos. Aquella sinceridad desarmó a todos y dejó a Quintero sorprendido: “Yo dije: ‘uh, lo amé’”.

Superada la tensión, Dembélé comenzó a brillar. En los entrenamientos, “se pasaba a todos”, relató Juanfer, maravillado con la capacidad del francés para manejar ambos perfiles y con una personalidad arrolladora pese a su corta edad. Ese mismo año, el joven atacante marcaría 21 goles, consolidándose como la gran joya del Rennes y dejando una huella imborrable en quienes lo vieron crecer.

Quintero no dudó en la comparación: “He visto a Messi, pero él era impresionante. No vi a nadie igual, ese tipo está loco”, confesó, convencido de que aquel chico estaba destinado a lo más alto.

Entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 jugaron 10 partidos juntos en el Rennes, con una asistencia de gol de Juanfer.

Hoy, una década después, con el Balón de Oro en sus manos, las palabras de Juanfer suenan como una premonición cumplida. Dembélé no solo alcanzó la cima, sino que confirmó aquello que un día sorprendió al colombiano: que su talento era tan desbordante como inevitable.

Temas recomendados

Balón de Oro
Futbolistas en el exterior
Juan Fernando Quintero
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida