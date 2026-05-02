Juan Guillermo Cuadrado no la pasa bien en Italia: el Pisa cayó de local y descendió a la Serie B de manera tempranera

Las cosas para el futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado no marchan bien en Italia. Su club, el Pisa descendió de manera tempranera a la Serie B, tras caer este viernes ante Lecce (1-2) en condición de local, por la fecha 35 del Calcio italiano. Aunque el carrilero urabaense de 37 años ingresó al campo al minuto 81, en sustitución por el búlgaro Rosen Bozhinov, poco y nada pudo hacer para evitar la caída de su club, y la posterior pérdida de categoría tempranera, a falta de tres jornadas para culminar el campeonato italiano. Y es que, Cuadrado, quien llegó en agosto del 2025, proveniente de un paso fugaz por Atalanta, para intentar dar una mano al club I Torri -y de paso tener la continuidad que le permitiera volver a las convocatorias de la Selección Colombia y disputar el Mundial de Norteamérica 2026- no tuvo la continuidad deseada en el club.

Los números de Juan Guillermo Cuadrado con el Pisa: la razón de su ausencia en la Selección Colombia

En la actual temporada solo ha disputado 19 encuentros: 17 en Serie A y 2 en la Coppa Italia. Pero el dato más preocupante es que solo fue titular en tres de ellos, anotando tan solo un gol, de penal en la jornada ocho, en el 2-2 en casa del AC Milán. Por esta razón, el técnico Néstor Lorenzo no lo convoca desde antes de la Copa América del 2024. Aunque ha señalado en varias ocasiones que sigue siendo parte del grupo, todo apunta a que ese último llamado a la Selección no se concretará, en el ocaso de su carrera deportiva. Lea más: Cuadrado defiende a James pese a su falta de continuidad: “Va a llegar muy bien al Mundial”

¿Cómo quedó el Pisa de Juan Guillermo Cuadrado en la Serie A?