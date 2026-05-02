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Juan Guillermo Cuadrado no la pasa bien en Italia: el Pisa cayó de local y descendió a la Serie B de manera tempranera

El equipo del colombiano Juan Guillermo Cuadrado cayó en casa ante Lecce (1-2) en jornada 35 y, con 18 puntos, quedó sin opciones de salvarse. El lateral apenas ha jugado 19 partidos en la temporada.

  • Cuadrado ingresó al minuto 81, pero no pudo evitar la derrota 21 del Pisa, que confirmó su descenso anticipado. FOTO: GETTY
    Cuadrado ingresó al minuto 81, pero no pudo evitar la derrota 21 del Pisa, que confirmó su descenso anticipado. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
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Las cosas para el futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado no marchan bien en Italia. Su club, el Pisa descendió de manera tempranera a la Serie B, tras caer este viernes ante Lecce (1-2) en condición de local, por la fecha 35 del Calcio italiano.

Aunque el carrilero urabaense de 37 años ingresó al campo al minuto 81, en sustitución por el búlgaro Rosen Bozhinov, poco y nada pudo hacer para evitar la caída de su club, y la posterior pérdida de categoría tempranera, a falta de tres jornadas para culminar el campeonato italiano.

Y es que, Cuadrado, quien llegó en agosto del 2025, proveniente de un paso fugaz por Atalanta, para intentar dar una mano al club I Torri -y de paso tener la continuidad que le permitiera volver a las convocatorias de la Selección Colombia y disputar el Mundial de Norteamérica 2026- no tuvo la continuidad deseada en el club.

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Los números de Juan Guillermo Cuadrado con el Pisa: la razón de su ausencia en la Selección Colombia

En la actual temporada solo ha disputado 19 encuentros: 17 en Serie A y 2 en la Coppa Italia. Pero el dato más preocupante es que solo fue titular en tres de ellos, anotando tan solo un gol, de penal en la jornada ocho, en el 2-2 en casa del AC Milán.

Por esta razón, el técnico Néstor Lorenzo no lo convoca desde antes de la Copa América del 2024. Aunque ha señalado en varias ocasiones que sigue siendo parte del grupo, todo apunta a que ese último llamado a la Selección no se concretará, en el ocaso de su carrera deportiva.

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¿Cómo quedó el Pisa de Juan Guillermo Cuadrado en la Serie A?

El Pisa firmó su derrota número 21 de la temporada, la duodécima en casa, y selló su descenso. Con apenas 18 puntos y tres jornadas por disputar, el “equipo toscano” ya no tiene opciones de alcanzar el puesto 17, que marca la permanencia y que ocupa el Lecce con 32 unidades, tras dar un paso clave para mantenerse en la categoría.

El curso del Pisa se desordenó incluso antes de arrancar, con la inesperada salida del histórico Filippo Inzaghi, quien había logrado el ascenso. Su reemplazo, Alberto Gilardino, fue destituido tras la jornada 23, y el joven técnico sueco Oscar Hiljemark, de apenas 33 años, tampoco logró revertir la situación, puesto que sumó solo cuatro puntos en doce partidos.

El triunfo del Lecce, además, dejó sin opciones al Hellas Verona, del también atacante cafetero Daniel Mosquera, que con 19 puntos queda condenado incluso antes de disputar su partido de la jornada. El Hellas, que acumulaba siete temporadas consecutivas en la máxima categoría, apenas logró tres victorias en toda la campaña.

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