Jornada de nervios y calculadora: DIM busca el milagro en el Atanasio frente a Águilas por la Liga Betplay

El hincha del Deportivo Independiente Medellín se alista para otra jornada tensa, esta vez por la liga colombiana del primer semestre, en la que se deciden los dos últimos cupos disponibles para los playoffs de los cuartos de final. A las 3:30 p.m. de este domingo se enfrentará a Águilas Doradas en el Atanasio y para clasificar no solo necesita de su resultado, sino que deberá esperar lo que suceda con Santa Fe, Cali, Inter y Millonarios. Luego del “sufrimiento” del pasado jueves, cuando venció por 1-0 a Cusco de Perú por la fase de grupos de la Copa Libertadores con un gol del atacante argentino Francisco Fydriszewski al minuto 87, el equipo rojo y sus seguidores apenas tuvieron tiempo para tomar un nuevo aire, pero ya están listos para otra batalla en la que, seguramente, el técnico interino Sebastián Botero saldrá con la misma nómina titular.

¿Cómo clasifica el DIM a los cuartos de final de la liga colombiana?

La tarea inicial del “Poderoso” es ganar para estar más cerca del objetivo. Solo podrá festejar la clasificación si triunfa por un gol más que el Cali o que el equipo vallecaucano no gane. Empatar y que Santa Fe, Millonarios y Cali pierdan. Si pierde por un gol, necesitaría que sean derrotados Santa Fe por 4 goles, Cali por 2, y sean vencidos Millonarios y Bucaramanga. En este momento, la tabla de la Liga Betplay-1 2026 presenta a Internacional en la séptima posición con 28 puntos y (+2) en diferencia de gol, Santa Fe octavo con 26 y (+5), Cali noveno con 26 y (+4) y Medellín décimo con 26 y (+3). Lea tambien: ¡Quién sino él! Gol de Francisco Fydriszewski le da agónica victoria al DIM ante Cusco en el Atanasio Girardot Millonarios (11° con 25 y +8) se enfrenta de visitante a Alianza, mientras que Bucaramanga (12° con 25 y +7), que se mide a Fortaleza en Bogotá, son los otros dos elencos con opciones matemáticas en esta última fecha. Estos cinco partidos se disputarán en simultánea a partir de las 3:30 p.m.

Los tres escenarios del DIM para clasificar

Aquí está el desglose de las cuentas del “Poderoso” según la tabla actual: Escenario 1: Ganar (La obligación inicial) Si el DIM vence a Águilas Doradas, llegará a 29 puntos. Para clasificar con este puntaje necesita que ocurra una de estas dos situaciones: Que el Deportivo Cali no le gane al Tolima en Ibagué. Que el duelo entre Santa Fe e Internacional de Bogotá termine en empate. Nota: Si tanto Cali como Santa Fe ganan sus partidos, el DIM entraría en una disputa por diferencia de gol, donde actualmente está en desventaja frente a los “azucareros” (+3 frente a +4). Escenario 2: Empatar Con un empate, el Medellín sumaría 27 puntos. En este caso, el milagro es más complejo, pues requiere que: Santa Fe, Cali y Millonarios pierdan sus respectivos partidos. Escenario 3: Perder Incluso perdiendo por un gol, el DIM mantendría una mínima opción matemática (aunque muy remota), necesitando que: Santa Fe pierda por más de 4 goles. Cali pierda por más de 2 goles. Que tanto Millonarios como Bucaramanga sean derrotados en sus encuentros.

Hay optimismo en el técnico Sebastián Botero

“Venimos de una serie de encuentros muy importantes donde el equipo ha sufrido un desgaste significativo y natural, y eso se siente en la cancha. Este es un equipo grande, con mucha historia; tiene que ir por todo, tiene que pelear torneos y estar en la parte alta de la tabla”, comentó el entrenador Sebastián Botero tras el juego de la Libertadores. El joven estratega añadió que lo más importante es que lo mental y lo emocional permanezcan durante los momentos de dificultad. “Los juegos se ganan cuando uno tiene la capacidad de sobrevivir a los baches. Creo que el equipo ha tenido un ejercicio emocional de no desesperarse, de entender que el gol puede no llegar en los primeros minutos como quizás la gente quisiera, y comprender que un partido es largo. En ese sentido, creo que lo hemos hecho muy bien”.

¿Quién será el otro cabeza de serie en cuartos de final?