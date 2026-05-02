Jornada de nervios y calculadora: DIM busca el milagro en el Atanasio frente a Águilas por la Liga Betplay

El hincha del Deportivo Independiente Medellín se alista para otra jornada tensa, esta vez por la liga colombiana del primer semestre, en la que se deciden los dos últimos cupos disponibles para los playoffs de los cuartos de final. A las 3:30 p.m. de este domingo se enfrentará a Águilas Doradas en el Atanasio y para clasificar no solo necesita de su resultado, sino que deberá esperar lo que suceda con Santa Fe, Cali, Inter y Millonarios.
Luego del “sufrimiento” del pasado jueves, cuando venció por 1-0 a Cusco de Perú por la fase de grupos de la Copa Libertadores con un gol del atacante argentino Francisco Fydriszewski al minuto 87, el equipo rojo y sus seguidores apenas tuvieron tiempo para tomar un nuevo aire, pero ya están listos para otra batalla en la que, seguramente, el técnico interino Sebastián Botero saldrá con la misma nómina titular.