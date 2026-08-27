Tienen menos de 18 años y ya conquistaron clubes de Inglaterra: las joyas colombianas Orozco y Martínez

La inagotable cantera de futbolistas colombianos acaba de exportar a otro talento a un club de Inglaterra, quien se suma a Samuel Martínez, fichado por el Liverpool, y a Cristian Orozco, cuyos derechos deportivos fueron adquiridos por el Manchester United. Se trata de Matías Orozco, quien ya viajó a Europa para vincularse al Brighton. Ninguno de estos nuevos embajadores deportivos del país supera los 18 años, un hecho que no solo alegra a los clubes que creyeron en sus capacidades, sino también a la Selección Colombia, que va asegurando su proceso de renovación con jóvenes que, desde temprana edad, tendrán una alta exigencia, lo que, a la postre, les dará roce y formación en ligas de élite. Le interesa: Cristian Orozco, de una casa-hogar en Guarne al Manchester United; conozca la trayectoria del juvenil Brighton pagará 4,8 millones de euros por el 85 % del pase de Matías Orozco (18 años), una de las cifras más altas que han cancelado los equipos europeos por juveniles colombianos, lo que da cuenta de la convicción que hay en su calidad. Agustín Garizábalo Almarales, cazatalentos barranquillero del Deportivo Cali en la Costa Atlántica, fue quien le hizo seguimiento desde que el jugador tenía 11 años de edad. “Conocí a Matías en la Escuela Barranquillera, una institución a la que soy muy cercano porque de allí llevamos a Luis Muriel y a otros chicos al Deportivo Cali”, dice el formador, al agregar que una vez, en Sincelejo, durante un torneo infantil, vio a Matías y le preguntó por él al profesor Carlos Bolívar.

Luego de recibir el visto bueno para acercarse, empezó a hacerle seguimiento hasta los 14 años. Cuando tuvo la posibilidad de organizar un campamento en el Cali con 14 jóvenes de la Costa Caribe, lo incluyó. Durante 15 días lo evaluaron los profesores Sergio Herrera y Eduardo Muñoz, junto al equipo de divisiones menores liderado por César Hernández y Hernando Arias, y decidieron que se quedara. “En cuatro años ha tenido un proceso meteórico. Llegó con una contextura física muy delgada, pero en el Cali lo fueron trabajando técnicos como Ítalo Cervino y Hernando ‘Cocho’ Patiño en la Sub-20. Después lo subió al equipo profesional el profesor Alberto Gamero y, recientemente, lo potenció Rafael Dudamel. Ha llevado un excelente proceso y va por muy buen camino”, señaló Garizábalo a este diario. En cuanto a la parte técnica, lo define como un volante de buen pie que maneja ambas piernas. Posee mucha capacidad para moverse en la cancha y es claro para jugar; le va bien en los pases filtrados y en la media distancia. “Su habilidad especial no es tanto para la gambeta, pero sí para desarrollar juego en cambios de frente y de perfil”.

Matías nació en Barranquilla, pero a los 3 años sus padres se mudaron al barrio Mundo Feliz, del municipio de Galapa, donde aún vive su familia, mientras él se radicó en Cali. “Es un apasionado por el fútbol, para él primero es el juego que cualquier otra cosa. Tiene mucho carácter, siempre está dispuesto para el trabajo y es alegre como todos los barranquilleros”, añade Garizábalo sobre su pupilo.

Samuel Martínez es el más joven

La transferencia de Samuel Martínez, de 17 años, quien firmó un contrato por cinco años con el Liverpool, tuvo un valor de un millón de euros. Mientras cumple la mayoría de edad, continuará en las divisiones menores de Nacional para luego vincularse al club de Anfield. Su próximo gran objetivo será la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. Nació en Tuluá y es un volante ofensivo con gran cambio de ritmo y desborde. También lo quería el Borussia Dortmund, otro grande de Europa. Lea aquí: Liverpool ficha a la joya de Nacional: ¿cuándo llegará Samuel Martínez a Inglaterra y por cuánto firmó? Por su parte, la transferencia de Cristian Orozco (18 años) al Manchester United fue cercana al millón de euros. Dio sus primeros pasos hacia el fútbol profesional tras dejar su natal Valledupar, a los 14 años, para unirse al Rojo F. C. de Guarne, una casa-hogar en el Oriente antioqueño enfocada en la formación deportiva y académica de jóvenes. En esta institución se consolidó rápidamente en las categorías juveniles y en la Selección Antioquia gracias a su biotipo físico, disciplina y liderazgo. Sus entrenadores destacan en él una gran madurez, capacidad de escucha y un carácter positivo dentro y fuera de la cancha, cualidades que lo llevaron a portar la cinta de capitán de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Catar 2025. Al cumplir la mayoría de edad, se formalizó su vínculo a largo plazo con el club de Old Trafford. Bloque de preguntas y respuestas: