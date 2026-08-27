Tienen menos de 18 años y ya conquistaron clubes de Inglaterra: las joyas colombianas Orozco y Martínez

La inagotable cantera de futbolistas colombianos acaba de exportar a otro talento a un club de Inglaterra, quien se suma a Samuel Martínez, fichado por el Liverpool, y a Cristian Orozco, cuyos derechos deportivos fueron adquiridos por el Manchester United. Se trata de Matías Orozco, quien ya viajó a Europa para vincularse al Brighton.
Ninguno de estos nuevos embajadores deportivos del país supera los 18 años, un hecho que no solo alegra a los clubes que creyeron en sus capacidades, sino también a la Selección Colombia, que va asegurando su proceso de renovación con jóvenes que, desde temprana edad, tendrán una alta exigencia, lo que, a la postre, les dará roce y formación en ligas de élite.
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Brighton pagará 4,8 millones de euros por el 85 % del pase de Matías Orozco (18 años), una de las cifras más altas que han cancelado los equipos europeos por juveniles colombianos, lo que da cuenta de la convicción que hay en su calidad.
Agustín Garizábalo Almarales, cazatalentos barranquillero del Deportivo Cali en la Costa Atlántica, fue quien le hizo seguimiento desde que el jugador tenía 11 años de edad.
“Conocí a Matías en la Escuela Barranquillera, una institución a la que soy muy cercano porque de allí llevamos a Luis Muriel y a otros chicos al Deportivo Cali”, dice el formador, al agregar que una vez, en Sincelejo, durante un torneo infantil, vio a Matías y le preguntó por él al profesor Carlos Bolívar.