José Mourinho podría dirigir al equipo que lo dejó sin trabajo hace un mes: sería técnico de figura de la Selección Colombia

Sin embargo, contra lo que tiene que pasar toda fuerza sobra, como dijo el escritor portugués José Saramago. El destino de Mourinho este año parece ser dirigir a un jugador colombiano. ¿Por qué?, el luso estaría cerca de cerrar un acuerdo con Benfica para ser su nuevo entrenador, tras el “golpe” que sufrió el equipo al perder 2-3 con Qarabag de Azerbaiyán en su debut de Champions el martes.

¿Por qué llegaría Mourinho al Benfica de Richard Ríos?

Es paradójico: Mourinho podría volver a dirigir en el equipo que, hace un mes, lo dejó sin trabajo. El timonel portugués, considerado por muchos como uno de los mejores técnicos del Siglo XXI, suena con fuerza para ser el reemplazo de su compatriota Bruno Silva, conocido como Bruno Lage, en el banquillo del club más ganador de su país. El contrato de Lage con Benfica terminó, por mutuo acuerdo, el martes, tras la derrota en la primera jornada de la Champions en el estadio Da Luz de Lisboa, donde “Las Águilas” juegan siendo locales. El partido, en el papel, debía terminar en favor del cuadro portugués. No obstante, el fútbol dio una sorpresa de las que acostumbra y, con gol del colombiano Camilo Durán, el Qarabag ganó.

Esa derrota fue la gota que rebasó la copa en los directivos del Benfica. El equipo de Lisboa, campeón defensor del torneo luso, no tuvo buen inicio en el campeonato. Con la inversión que hicieron los directivos para traer a jugadores como Richard Ríos (pagaron 27 millones de euros), se esperaba que fueran dominadores del torneo local desde el inicio.

No obstante, y aunque han ganado tres de los cuatro partidos disputados, se ubican en la sexta casilla de la tabla de posiciones de la Liga portuguesa con 10 puntos, a cinco de Porto, su gran rival, que es primero, y a dos del Sporting de Lisboa, con quien protagoniza el derbi de la capital lusa, que es segundo con 12 unidades. De concretarse la operación –que el experto en traspasos Fabricio Romano ha dicho ya está bastante adelantada–, Mourinho tendría su segundo paso por el banquillo del Benfica. En el 2000, después de ser asistente por cuatro años en el Barcelona de España, Mou tuvo su primera experiencia como entrenador en el equipo de Lisboa, al que dijo esta mañana que no le diría que no.

Su consagración se dio en el Porto, al que dirigió entre 2002 y 2004 (ganó la Champions del último año). Desde entonces han pasado 21 años. Ese es el tiempo que lleva José Mourinho sin dirigir a un club portugués. Ahora, lo haría con un colombiano. No el delantero Durán, a quien pidió al inicio de temporada, sino el volante Richard Ríos, uno del mediocampista con mayor proyección en el mundo.



