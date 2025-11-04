“Estoy acostumbrado a que me pinten peor de lo que soy”: Jhon Jáder Durán tras volver al gol y responder a las críticas

El gol decisivo anotado por Jhon Jáder Durán Palacios contra el Beşiktaş en uno de los clásicos más importantes de Turquía ha sido más que una simple anotación: es la ficha que espera el Fenerbahçe para reanimar la confianza del delantero y sofocar la presión externa. Le puede interesar: Conmebol evalúa trasladar las finales de la Copa Libertadores a estadios fuera de Sudamérica El delantero colombiano, de 21 años, quien es pieza clave para el club en la Superliga y la Europa League, rompió el silencio sobre su largo camino de recuperación y su postura ante el ruido mediático que ha generado últimamente. Durante una reciente entrevista con la página oficial del club turco, el atacante oriundo del municipio de Zaragoza, Antioquía, pero criado en Medellín, enfatizó en cuál es su objetivo principal: volver a su mejor nivel cuanto antes.

El retorno tras una larga lesión y la respuesta a las críticas

Durán reconoció la dificultad de su proceso de rehabilitación hasta antes de volver a pisar el campo de juego con la amarilla del Fenerbahçe. Aseguró que ha hecho lo “mejor posible” con el fin de volver a su mejor versión. ¿Pensará en el Mundial 2026? “Fue un proceso largo y tuve que trabajar muy duro para recuperar mi mejor forma. Todo jugador quiere aportar y jugar para su equipo, pero para mí, este proceso ha sido largo. Puedo decir que ha sido lo mejor posible. Ahora, estoy deseando volver a mi mejor nivel cuanto antes y ayudar a mi equipo”, indicó.

Momento del chute de Jhon Durán para hacer ganar a su equipo 3-2 en el clásico vs. Beşiktaş. FOTO: Tomada de redes sociales @Fenerbahce

A pesar de la exigencia física durante la recuperación, el jugador ha mantenido una calma mental, manifestando que las críticas son una constante a la que está habituado desde que empezó en el mundo del fútbol. Y es que desde que salió del Aston Villa, Durán ha sido criticado por su inestabilidad. “Estoy acostumbrado a los comentarios negativos y a que me pinten peor de lo que soy. Pero siempre me he mantenido al margen y nunca he respondido. Mantuve la calma y confié en mi trabajo. Siempre confié en el plan de Dios. No me importaba nada más”, aseguró.

Apoyo de los directivos y la euforia por el gol

El delantero, con el 10 en su espalda, destacó que el respaldo de la directiva del club fue fundamental en su recuperación física y anímica. De esta manera, destacó la figura del presidente Sadettin Saran. “Estuvo conmigo y me ayudó durante todo el proceso. Siempre habló conmigo y me acompañó. El apoyo de Devin Bey también fue muy importante. Por supuesto, siempre intentan estar ahí para los jugadores y ayudarme. Hablaron conmigo constantemente durante todo este proceso. Me ayudaron a superarlo lo más rápido posible”, relató Durán.

Respecto a su reciente anotación, que fue el 3-2 definitivo para darle la victoria al Fenerbahçe vs. Beşiktaş, la describió como un momento de liberación emocional después de todo por lo que ha pasado para poder volver completamente al juego. “Fue un gol precioso para mí. Era muy importante marcar el gol de la victoria en un partido así, especialmente después de regresar de una lesión tan importante. La celebración fue una expresión pura de emoción. Fue una expresión de las emociones que sentí al regresar después de tanto tiempo”, destacó. Actualmente, el Fenerbahçe es segundo en la Liga de Turquía. Los próximos desafíos son cruciales para Durán, comenzando por el encuentro de Europa League ante Viktoria Plzen, seguido por el partido de Liga contra Kayserispor.

El equipo del Fenerbahce celebrando el triunfo del clásico vs. Beşiktaş en el camerino. FOTO: Tomada de redes sociales @Fenerbahce