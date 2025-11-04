“Estoy acostumbrado a que me pinten peor de lo que soy”: Jhon Jáder Durán tras volver al gol y responder a las críticas

El gol decisivo anotado por Jhon Jáder Durán Palacios contra el Beşiktaş en uno de los clásicos más importantes de Turquía ha sido más que una simple anotación: es la ficha que espera el Fenerbahçe para reanimar la confianza del delantero y sofocar la presión externa.
El delantero colombiano, de 21 años, quien es pieza clave para el club en la Superliga y la Europa League, rompió el silencio sobre su largo camino de recuperación y su postura ante el ruido mediático que ha generado últimamente.
Durante una reciente entrevista con la página oficial del club turco, el atacante oriundo del municipio de Zaragoza, Antioquía, pero criado en Medellín, enfatizó en cuál es su objetivo principal: volver a su mejor nivel cuanto antes.