Córdoba, Dayro o Suárez: ¿quién debería ser el delantero titular de Colombia vs. Bolivia?

Se llegó el día, no hay vuelta atrás. La Selección Colombia dirigida por el argentino Néstor Lorenzo se jugará el primer reto ante Bolivia en condición de local con la ilusión de volver a cumplir el sueño de ser parte de un Mundial de fútbol.
Tras estar ausentes en el Mundial de Catar 2022, la ‘Tricolor’ buscará darle una alegría al país, asegurando su tiquete a la cita que se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, con un total de 48 selecciones, siendo la primera vez con este formato.