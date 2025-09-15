Es un hecho: Gandolfi no sigue en Nacional y este martes lo harán oficial, ¿quién lo reemplaza?

Lo que empezó a circular como un rumor en redes sociales durante la tarde del lunes terminó por confirmarse horas después: Javier Gandolfi no seguirá siendo el técnico de Atlético Nacional. Según pudo establecer EL COLOMBIANO, la decisión está tomada y será oficializada este martes mediante un comunicado de prensa del club antioqueño.
La salida del entrenador argentino llega en medio de un ambiente cargado de inconformismo. Los números y, sobre todo, la propuesta futbolística de su equipo nunca terminaron de convencer ni a la hinchada ni a la dirigencia. En un club donde la exigencia es máxima y la paciencia mínima, los argumentos deportivos se hicieron insuficientes para sostener su proceso.