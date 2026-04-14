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James Rodríguez vuelve a las canchas: salió como titular en visita de Minnesota a Sacramento por Copa de Estados Unidos

El futbolista colombiano vuelve a jugar después de los encuentros que sumó con la Selección Colombia ante Croacia y Francia.

  • El futbolista colombiano James Rodríguez disputará su tercer partido con el Minnesota United de Estados Unidos. Foto: Getty
    El futbolista colombiano James Rodríguez disputará su tercer partido con el Minnesota United de Estados Unidos. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Pasaron 23 días para que James Rodríguez volviera a jugar con el Minnesota United en Estados Unidos. La última vez que lo había hecho fue el 22 de marzo pasado, en el empate sin goles entre su equipo y Seattle Sounders. En aquel encuentro, válido por la MLS, el futbolista colombiano ingresó al minuto 78 por Tomás Chancalay.

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Este 14 de abril, en el encuentro contra Sacramento Republic, válido por la ronda de 32 de la Copa de Estados Unidos, el capitán de la Selección Colombia fue incluido entre los once jugadores titulares por el técnico Cameron Knowles.

De acuerdo con la información que compartió el equipo del futbolista colombiano en su cuenta de X, James ocupará la posición de centrodelantero. Sin embargo, por las características del volante cucuteño de 34 años, puede tirarse un poco más para atrás y darle pases a sus compañeros.

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El encuentro se jugará en el estadio Heart Health Park, un pequeño escenario ubicado en la ciudad de Sacramento, California, estado donde el equipo de Rodríguez disputó un partido el fin de semana pasado por la MLS contra San Diego FC, en el que se impusieron 1-2.

¿Cuántos minutos suma James Rodríguez con Minnesota?

Este será el primer partido de James Rodríguez desde que jugó contra Francia el 29 de marzo pasado con la Selección Colombia. Después de ese partido, el futbolista criollo fue internado en un hospital tras presentar un cuadro severo de deshidratación.

El “10” se recuperó rápido. Hace una semana volvió, paulatinamente a los entrenamientos y ahora tendrá la oportunidad de sumar varios minutos que serán importantes en su intención de conseguir ritmo de juego para el Mundial Norteamérica 2026, en el que el seleccionado nacional debutará el próximo 17 de junio contra Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.

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Hasta antes del duelo de Copa frente a Sacramento, Rodríguez sumaba 39 minutos de juego en los dos encuentros en que había tenido oportunidad en la MLS con el Minnesota United.

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