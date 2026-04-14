James Rodríguez vuelve a las canchas: salió como titular en visita de Minnesota a Sacramento por Copa de Estados Unidos

De acuerdo con la información que compartió el equipo del futbolista colombiano en su cuenta de X, James ocupará la posición de centrodelantero. Sin embargo, por las características del volante cucuteño de 34 años, puede tirarse un poco más para atrás y darle pases a sus compañeros. Le puede interesar: Carlos ‘El Pibe’ Valderrama rechazó millonaria suma por cortarse su mítica cabellera: “Mi vida la decido yo” El encuentro se jugará en el estadio Heart Health Park, un pequeño escenario ubicado en la ciudad de Sacramento, California, estado donde el equipo de Rodríguez disputó un partido el fin de semana pasado por la MLS contra San Diego FC, en el que se impusieron 1-2.

¿Cuántos minutos suma James Rodríguez con Minnesota?