Petro apareció en ‘tarimazo’ en Cartagena, horas después del fallo que le prohibió hacer propaganda electoral

Cartagena fue escenario anoche de una nueva demostración de participación de política alrededor del presidente Gustavo Petro, en plena recta final de la contienda presidencial de la que hace parte el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, acompañado en la fórmula vicepresidencial por Aída Quilcué. Pese a que el mismo jueves el Consejo de Estado le ordenó a Petro abstenerse de difundir propaganda política, el mandatario publicó en sus redes sociales varios videos desde la plaza de toros de Cartagena, donde se observaban arengas, banderas y pancartas alusivas al presidente en medio de una multitud de simpatizantes. La controversia aumentó porque la transmisión del evento también se realizó a través de la infraestructura digital de la Presidencia de la República, incluido su canal oficial de YouTube, desde donde se emitió el discurso de cerca de 30 minutos pronunciado por el mandatario. El jefe de Estado apareció vestido con guayabera blanca y sombrero vueltiao, símbolos recurrentes de la identidad caribeña y la colombianidad. Lea también: Consejo de Estado ordena a Petro abstenerse de difundir propaganda electoral Durante su intervención, reiteró mensajes dirigidos a la región Caribe y lanzó alusiones al candidato Abelardo De la Espriella —sin mencionarlo explícitamente— al referirse a una obra exhibida en su residencia, visible en una reciente entrevista en video. “Vi un retrato que apareció en una foto publicada en internet, en X, la red social. No voy a decir en qué sala estaba exhibido, pero sí observé que mostraba a una mujer blanca, de cierta edad, junto a un esclavo negro retratado a su servicio. Mañana haré un análisis más detallado sobre eso”, empezó afirmando Petro.

El mandatario continuó: “¿Por qué hoy se exhiben esas imágenes? ¿Por qué se presentan con orgullo como si fueran arte? Los periodistas las muestran y nadie pregunta: “¿Por qué tiene usted un cuadro en el que la mujer blanca aparece como superior al esclavo negro?”. Entérese: El poder del Gobierno Petro desbordado para ayudarle a Cepeda en elecciones con estas 10 medidas Después de ese mensaje, el jefe de Estado entonces lanzó una pregunta que ha sido interpretada como alusiva al candidato De la Espriella. “¿Será que, en el fondo, algunos sueñan con volver a una Colombia de esclavitud, donde unos pocos sean los amos y el resto de la población ocupe el lugar de los esclavos? Averigüen dónde está ese cuadro y piensen bien si esa escena, exhibida como adorno en un comedor o una sala, representa simplemente una pieza decorativa o si revela un ideal que alguien quisiera convertir en realidad”. Se trata de una obra de Cristo Hoyos, pintor cordobés e historiador reconocido por sus intereses en la exploración de la memoria y la historia, así como sus reflexiones sobre la violencia en Colombia. Puede leer: Procurador anuncia indagación contra ministros y funcionarios por presunta participación en política El cuadro al que hizo alusión el presidente Petro es, en realidad, no una escena de esclavitud, como le han recordado al jefe de Estado en X, sino que hace referencia a “las Farotas de Talaigua Nuevo (Bolívar), una de las danzas tradicionales del caribe colombiano y emblemáticas del Carnaval de Barranquilla”.

El mandatario llegó a Cartagena apenas cinco días después de que Iván Cepeda encabezara allí uno de los eventos más multitudinarios de su campaña. Las imágenes todavía circulaban en redes: plazas llenas, banderas agitadas bajo el sol caribeño y arengas que insistían en una idea repetida durante toda la semana: “Iván es Caribe”. Ahora, el turno era del presidente. El acto gubernamental fue promovido con otro lema cuidadosamente construido: “Petro le cumplió al Caribe”.

Así presentó la transmisión en YouTube la Presidencia.

¿Campaña de Petro por Cepeda?