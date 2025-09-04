James Rodríguez alcanza otro récord con Selección Colombia, ¿de qué se trata?

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, se convertirá este martes, en el jugador con más partidos disputados en Eliminatoria, superando a David Ospina y Mario Alberto Yepes.

De acuerdo con las estadísticas que manejan los expertos de Selección Colombia, el duelo ante Bolivia se convertirá en el número 55 de James con la Tricolor en la Eliminatoria, superando a los 54 que tienen Ospina y Yepes.

Aunque David lo podría igualar, por ahora, el antioqueño es suplente de la Tricolor y por ello, James toma la punta en el registro con más partidos en las eliminatorias mundialistas.