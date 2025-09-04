x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

James Rodríguez alcanza otro récord con Selección Colombia, ¿de qué se trata?

El 10 de la Tricolor es además el segundo máximo goleador de la Selección con 29 tantos.

  • James Rodríguez, capitán de Colombia que alcanza un nuevo récord con la Selección en el duelo ante Bolivia. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    James Rodríguez, capitán de Colombia que alcanza un nuevo récord con la Selección en el duelo ante Bolivia. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
04 de septiembre de 2025
bookmark

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, se convertirá este martes, en el jugador con más partidos disputados en Eliminatoria, superando a David Ospina y Mario Alberto Yepes.

De acuerdo con las estadísticas que manejan los expertos de Selección Colombia, el duelo ante Bolivia se convertirá en el número 55 de James con la Tricolor en la Eliminatoria, superando a los 54 que tienen Ospina y Yepes.

Aunque David lo podría igualar, por ahora, el antioqueño es suplente de la Tricolor y por ello, James toma la punta en el registro con más partidos en las eliminatorias mundialistas.

James, quien debutó en las Eliminatorias con Colombia el 10 de octubre de 2011 tras la convocatoria que realizó el técnico Leonel Álvarez, cuando tenía 20 años, 2 meses y 29 días.

Esos 55 partidos en Eliminatorias, se suman a los 34 amistosos, 20 de Copa América y 8 de Mundial, para llegar a 117 compromisos con la Tricolor, en los que además ha marcado 29 tantos, siendo el segundo artillero de la Selección.

La lista de goleadores es liderada por Radamel Falcao García, quien suma 36 y James ya superó a Arnoldo Iguarán (25) y Faustino Asprilla (20). Luis Díaz, por su lado, ajusta 19 tantos.

Ante Bolivia, el 10 de la Selección confía en lograr su tercer Mundial, tras haber jugado en Brasil 2014 y Rusia 2018 y perderse Qatar 2022.

En 2014, además de ser el goleador, fue exaltado con el mejor gol del torneo, el marcado ante Uruguay en los octavos de final, en la victoria 2-0.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Colombia
Eliminatorias Mundial 2026
Barranquilla
James Rodríguez
David Ospina
Luis Díaz
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida