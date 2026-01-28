x

Video | Águila, James y los referentes de la Selección invitaron al “fichaje nacional”

Los referentes de la Tricolor invitan a los hinchas a estar unidos desde el primero hasta el último minuto.

  • James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, protagoniza el video con el que Águila, patrocinador oficial de la Tricolor hace un llamado a todo el país para unirse al sueño mundialista. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
bookmark

A menos de cinco meses del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, Águila, patrocinador oficial de la Selección Colombia, publicó en sus redes sociales una campaña que busca que todos los colombianos se conviertan en Fichaje Nacional para respaldar a los dirigidos por Néstor Lorenzo desde el minuto uno hasta el final.

Figuras de la farándula nacional, así como viejas glorias del deporte colombiano y cantantes como Ryan Castro y el influencer Camilo Cifuentes, reconocido por su labor social, se unieron al video que invita a los hinchas de la Tricolor a respaldar al equipo que regresa al Mundial tras ocho años.

James, el capitán de la selección, arranca el video con el siguiente mensaje: “Muchachos, quiero que recuerden una cosa, esto no es solo una camiseta, es el símbolo que representa todo un país; cuando la tenemos puesta, estamos representando a todos los colombianos”.

Y acto seguido aparece Néstor Lorenzo, enfatizando que “muchachos, no se olviden que solos somos buenos, pero juntos somos invencibles”.

Luego empiezan a aparecer figuras como Betty La Fea, Carlos El Pibe Valderrama, la inconfundible voz de Camilo Cifuentes y otros personajes como Juan Pablo y su hijo Sebastián Montoya, uniéndose al clamor de “Fichaje Nacional”.

En la pieza publicitaria se alcanzan a ver jugadores como Richard Ríos, David Ospina, Yáser Asprilla, Andrés Gómez, Luis Díaz, Rafael Santos Borré, todos mencionando la arenga mundialista: “unidos desde el primero hasta el último minuto”.

Ryan Castro hizo una adaptación del ritmo que nos une, para pedirles a los aficionados que se sumen a Fichaje Nacional, con la reina del Carnaval de Barranquilla y otros influencers y actores que invitan a todos los colombianos a unirse a la consigna.

Con esta publicidad se sigue calentando el ambiente de Mundial, mientras que muchos hinchas siguen asegurando sus boletas, pues tal y como lo confirmó la Fifa, los aficionados colombianos son uno de los del top-10 de mayores compradores de tiquetes para la cita de México, Canadá y Estados Unidos.

