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Volvió James Rodríguez, pero lo hizo en una nueva posición: ¿cómo le fue?

El regreso de James Rodríguez a las canchas dejó una noticia positiva para Colombia, pero también una gran sorpresa: fue utilizado en una posición poco habitual. Aunque aún está lejos de su mejor nivel, el ‘10’ empieza a sumar minutos clave pensando en el Mundial.

  • James Rodríguez durante su partido con Sacramento. FOTO @MNUFC
    James Rodríguez durante su partido con Sacramento. FOTO @MNUFC
hace 2 horas
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El regreso de James Rodríguez a la competencia es, sin duda, una noticia alentadora para el fútbol colombiano, especialmente con la mirada puesta en el próximo Mundial. El talentoso volante volvió a ser titular con Minnesota United en la US Open Cup, en un compromiso exigente frente a Sacramento Republic que terminó definiéndose desde el punto penal.

Tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario, el conjunto de Minnesota logró avanzar de ronda en una dramática tanda que finalizó 9-8 a su favor. Más allá del resultado, todas las miradas estaban puestas en el 10 colombiano, quien continúa sumando minutos tras su regreso a las canchas.

Aunque Rodríguez estuvo lejos de su mejor versión, su presencia durante 66 minutos es un paso importante en su proceso de recuperación futbolística. El ritmo de competencia será clave para que el mediocampista recupere su nivel y llegue en óptimas condiciones a la cita mundialista.

Uno de los aspectos más llamativos del encuentro fue la decisión del técnico Cameron Knowles, quien sorprendió al ubicar a James como falso nueve, una posición poco habitual en su carrera. Este experimento táctico evidenció la intención del cuerpo técnico de explorar nuevas variantes ofensivas, aunque también dejó ver que el colombiano aún está en fase de adaptación.

Antes de este compromiso, Rodríguez apenas había disputado 39 minutos en dos partidos de la MLS, por lo que cada aparición en el campo resulta fundamental para recuperar ritmo.

El próximo reto de Minnesota será este sábado (7:30 p.m.) frente a Portland Timbers, un nuevo escenario para que James continúe sumando rodaje y afinando su forma. A medida que avance la temporada, se espera que el colombiano gane protagonismo y vuelva a mostrar la calidad que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Con el Mundial en el horizonte, cada minuto cuenta, y el regreso de James es una señal positiva para una selección que confía en su talento para marcar diferencia en el escenario más grande del fútbol.

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