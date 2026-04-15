Volvió James Rodríguez, pero lo hizo en una nueva posición: ¿cómo le fue?

El regreso de James Rodríguez a la competencia es, sin duda, una noticia alentadora para el fútbol colombiano, especialmente con la mirada puesta en el próximo Mundial. El talentoso volante volvió a ser titular con Minnesota United en la US Open Cup, en un compromiso exigente frente a Sacramento Republic que terminó definiéndose desde el punto penal.

Tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario, el conjunto de Minnesota logró avanzar de ronda en una dramática tanda que finalizó 9-8 a su favor. Más allá del resultado, todas las miradas estaban puestas en el 10 colombiano, quien continúa sumando minutos tras su regreso a las canchas.

Aunque Rodríguez estuvo lejos de su mejor versión, su presencia durante 66 minutos es un paso importante en su proceso de recuperación futbolística. El ritmo de competencia será clave para que el mediocampista recupere su nivel y llegue en óptimas condiciones a la cita mundialista.