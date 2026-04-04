James Rodríguez tiene historial de 40 lesiones y su equipo dice que “es grave”

James David Rodríguez tiene un puesto asegurado en el olimpo del fútbol colombiano, siendo uno de los jugadores más determinantes del balompié criollo a lo largo de su historia; sin embargo, al cucuteño de 34 años lo ha perseguido un gran problema, quizá el mayor obstáculo que ha tenido en su carrera profesional: las lesiones.
Un jugador como este volante, que supo estar en las portadas de los principales diarios deportivos del mundo, que fue goleador de una Copa del Mundo, candidato al Balón de Oro y que portó la camiseta número 10 del Real Madrid, pareciera tener una camino deportivo ideal, pero no es así y menos en el alto rendimiento. Su cuerpo ha sufrido más de 40 lesiones.