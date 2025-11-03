¿Qué le conviene a James Rodríguez de cara al Mundial del 2026, seguir en México o ir a la MLS de Estados Unidos?

No levantó la cabeza. Después de que terminó el partido entre América de México y León, James Rodríguez caminó hasta meterse en el túnel que llevaba a los camerinos del estadio Ciudad de los Deportes, con la mirada clavada en el suelo. Su equipo perdió 2-0 el sábado por la noche y quedó sin opciones de clasificar a la Liguilla del torneo mexicano. León es penúltimo, con 13 puntos. De los 16 partidos que ha disputado en Liga, perdió 9, empató 4 y solo ganó 3.

En el segundo semestre de 2025, el cuadro de Guanajuato no tuvo buen rendimiento. No solo le fue mal en el torneo local, donde aún le resta un partido contra Puebla (8 de noviembre, 8:00 p. m.). También tuvo una presentación floja en la Leagues Cup, torneo que reúne a los mejores equipos de México, Canadá y Estados Unidos, del cual salieron en la primera fase tras perder dos partidos y empatar uno. Ese bajón de resultados llevó a que despidieran al técnico Eduardo Berizzo, quien se desvivía públicamente por James Rodríguez. En su reemplazo llegó Ignacio Ambriz, que asumió el puesto a finales de septiembre. Bajo su dirección técnica, James Rodríguez ha sumado minutos y ha tenido un rol protagónico entre los titulares.

Sin embargo, el “equipo felino” suma 4 derrotas y un empate desde que lo dirige. El cuadro “esmeralda” parece no encontrar el norte. Quizás por eso fue que James Rodríguez salió con la cabeza agachada y los ojos clavados en el suelo tras el duelo ante América. ¿Frustración? ¿Enojo? ¿El inicio del cierre de un ciclo?

¿Cuáles equipos están interesados en fichar a James Rodríguez?

La llegada de James Rodríguez al León de México generó mucha expectativa. El volante criollo venía del Rayo Vallecano español y de ser el mejor jugador de la Copa América disputada en Estados Unidos. Por eso, los aficionados del equipo verde esperaban que los ayudara a ganar el título de la Liga MX. En el primer semestre del año le fue bien: anotó dos goles y dio seis asistencias que ayudaron a que su equipo fuera sexto en la tabla de posiciones y entrara a la Liguilla, donde perdieron con Cruz Azul en cuartos de final.

En el segundo semestre del año, Rodríguez ha disputado 13 de los 16 juegos de su club. En ellos, anotó tres goles —todos de penalti— y dio una asistencia que, de alguna manera, junto a los contratos publicitarios y la visibilidad internacional, retornaron a León los 5 millones de dólares anuales que percibe el volante en salarios. Sin embargo, el entrenador ratificó que su contrato está por terminar y que no sabe si se lo renovarán. “Yo en eso no me meto. Los resultados no se han dado y pareciera que todo anda mal. En mi cabeza, empiezo a armar un equipo diferente al que tenemos en este momento”, aseguró tras perder con América. Desde México hay rumores fuertes de que James no seguirá en León. Sin embargo, su futuro continuaría en ese país. Dicen que Tigres, equipo de Monterrey donde juega el francés André-Pierre Gignac, estaría interesado en quedarse con los servicios de James.

El futbolista colombiano habría visto con buenos ojos la posibilidad. De hecho, dicen que estaría dispuesto a sentarse a negociar las condiciones de su contrato. Su nombre también aparece vinculado con franquicias de la MLS. Lo más importante para Rodríguez ahora es competir para llegar con buen ritmo al Mundial de Norteamérica.

¿Cuántos partidos y minutos ha jugado James Rodríguez en León de México en 2025?