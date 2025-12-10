x

James y Juanfer Quintero, entre las estrellas confirmadas en el Día del Fútbol Envigadeño, ¿cuándo es?

Varios deportistas que integran actualmente el plantel de la Selección Colombia estarán presentes en el certamen, el cual cumple su segunda edición. Estos son los invitados.

  • James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, dos jugadores que salieron de la cantera de Envigado y que esperan estar en el Mundial de Norteamérica-2026. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 13 horas
El próximo viernes 19 de diciembre, el Estadio Polideportivo Sur volverá a ser el epicentro del balompié antioqueño con la segunda edición del Día del Fútbol Envigadeño, un evento que convoca a distintas generaciones de figuras surgidas de la reconocida cantera naranja.

Esta celebración, que tuvo una exitosa primera edición en 2024, busca homenajear a los jugadores que iniciaron su camino deportivo en este escenario y que hoy son referentes del balompié nacional e internacional.

Como lo confirmaron los organizadores del certamen, figuras como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y John Córdoba encabezan la lista de invitados que volverán a la cancha donde dieron sus primeros pasos.

Lea: ¿En qué equipo jugará James Rodríguez en 2026?: “Iré donde pueda ser feliz”

Junto a ellos estarán talentos que han vestido los colores verde y naranja, entre ellos Carlos Terán, Frank Fabra, Andrés Tello, Daniel Londoño, Edison López, Daniel Arcila y Duván Vergara. Todos se reencontrarán en el escenario que los vio anotar sus primeros goles, celebrar triunfos y proyectarse hacia las grandes ligas del mundo.

Selección Antioquia, el rival de lujo

Los jugadores formados en Envigado se medirán ante una Selección Antioquia cargada de nombres históricos y presentes del fútbol nacional. Entre los invitados destacan David Ospina, Marlos Moreno, Edwin Cardona, Emilio Aristizábal, Yairo Moreno, Sebastián Gómez, Santiago Arias, Daniel Cataño, Kevin Castaño, Brayan Castrillón y Alfredo Morelos, quienes aportarán experiencia y nivel competitivo al espectáculo.

Técnicos de leyenda dirigirán desde los banquillos

El evento contará con entrenadores emblemáticos del Polideportivo Sur y del fútbol antioqueño. Francisco Maturana, René Higuita, Rubén Darío Bedoya, Juan Carlos Álvarez, Juan Carlos Sánchez y Andrés Orozco serán los encargados de definir las alineaciones y planteamientos tácticos de los equipos, aportando experiencia y prestigio a esta fiesta deportiva.

Boletería disponible y apoyo institucional

Las entradas ya están disponibles en latiquetera.com, con precios de $20.000 + servicio para las tribunas Norte y Sur, y $35.000 + servicio para la tribuna Occidental.

El evento es posible gracias a la articulación entre la Alcaldía de Envigado y el Inder Envigado, entidades que se unieron para homenajear a los jugadores que han llevado el nombre del municipio en importantes ligas del mundo, convirtiéndose en referentes para niños y jóvenes en el país.

Siga leyendo: Prográmese: estos son los días, horarios y ciudades donde jugará la Selección Colombia la fase de grupos del Mundial 2026

