“A James tengo que saber llegarle con mi forma de ser”: Ambriz, nuevo técnico del León

Varado en media tabla, pero con posibilidades de clasificar a las finales, el León de James Rodríguez pondrá a prueba el sábado su nuevo rumbo en la liga mexicana en un exigente duelo ante el líder Toluca. El debut en casa del entrenador mexicano Ignacio Ambriz, reemplazo del argentino Eduardo Berizzo, quien renunció el fin de semana pasado, es una de las cartas fuertes de la decimosegunda jornada del Apertura. Amplíe la noticia: James Rodríguez, sin técnico: Eduardo Berizzo renunció como entrenador del León de México “Solamente el trabajo diario nos permitirá aspirar a un boleto en la zona de play in (repechaje)”, dijo Ambriz tras asumir el cargo de un equipo que apenas ha ganado uno de sus últimos cinco partidos ligueros. Ambriz, de 60 años, tomó a La Fiera en la undécima posición del campeonato con 12 puntos, a siete de los puestos de clasificación directa (1 al 6) y a uno de la zona de repesca (7 al 10). A la fase regular del torneo le restan seis fechas.

El partido del León contra Toluca

Este sábado, a las 8:00 p.m. en el estadio Nou Camp, por la duodécima fecha del torneo, el León buscará resurrección cuando reciba al Toluca del técnico argentino Antonio Mohamed, que lidera el campeonato con 25 puntos. Además de encabezar la tabla y defender la corona, los Diablos Rojos llegan envalentonados tras ganar el miércoles la Campeones Cup al vencer al Galaxy de Los Ángeles. Toluca buscará alargar su racha de cinco triunfos consecutivos en la liga y quedarse con el liderato en solitario, ya que el Monterrey también tiene 25 unidades. Los Rayados de Sergio Ramos visitarán el domingo al Tijuana (6°) del entrenador uruguayo Sebastián Abreu.

La actitud de James

Exdíscipulo del actual seleccionador mexicano Javier Aguirre, Nacho Ambriz es reconocido por profesar un fútbol intenso y dinámico. Su filosofía futbolística genera expectativa sobre cómo podrá aprovechar el talento del astro colombiano James Rodríguez, de cara a la recta final de la fase regular. “A James tengo que saber llegarle con mi forma de ser”, apuntó Ambriz, y detalló que el primer contacto con el plantel fue con el creativo cafetero. “Él tiene ilusión, quiere ser campeón”, agregó.

En el actual torneo Apertura 2025, el capitán de la selección colombiana ha jugado ocho de 11 partidos. En los tres restantes no fue convocado por lesión, una problemática que ha lastrado su carrera en los últimos años, según reportó en su momento Berizzo. Con solo 10 goles a favor, el León es una de las peores ofensivas del torneo (17 de 18), y James, que ha tenido altibajos, ha aportado dos anotaciones y una asistencia.

Revancha contra Toluca