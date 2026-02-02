¿Hasta dónde llega la libertad de expresión de Petro? Juez admitió tutela por declaraciones sobre Jesucristo

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado atravesado por una seguidilla de acciones judiciales que han cuestionado el alcance de sus intervenciones públicas. En varios de esos casos, los jueces han ordenado al mandatario rectificar afirmaciones y ofrecer disculpas públicas. Sin embargo, pese a los reiterados fallos en su contra, el jefe de Estado ha continuado emitiendo declaraciones polémicas sin medir sus efectos. Esta vez, la controversia escaló luego de que se refiriera a una supuesta vida sexual de Jesús de Nazaret. La controversia se originó cuando Petro, en medio de su intervención, hizo una reflexión personal sobre Jesucristo y sugirió que pudo haber tenido una relación sentimental, mencionando incluso a María Magdalena. “Yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir y la mujer lo apoyó hasta el último momento”, dijo el presidente.

La afirmación generó una rápida reacción en distintos sectores, especialmente en comunidades religiosas, que consideraron inapropiado que el presidente abordara de esa manera una figura central del cristianismo. El malestar llevó al exmagistrado y exministro de Justicia Wilson Ruiz a radicar una tutela en la que sostiene que las afirmaciones del jefe de Estado podrían vulnerar derechos fundamentales. La tutela busca que la justicia determine si las palabras del presidente afectaron la libertad de culto, la libertad de conciencia y el principio constitucional que establece a Colombia como un Estado laico. Según el exministro, al referirse a un asunto propio del dogma religioso, el mandatario habría traspasado los límites que separan las creencias personales del ejercicio del poder público. Le puede interesar: Consejo de Estado ordena a Petro retractarse por llamar “criminal” al presidente de Keralty. En el recurso además se solicita que el presidente se abstenga de emitir declaraciones que involucren interpretaciones teológicas o doctrinales. La defensa del presidente tiene un plazo de 24 horas para controvertir los argumentos de la tutela.

¿Hasta dónde llega la libertad de expresión del mandatario?