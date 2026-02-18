James Rodríguez ya habría recibido su permiso de trabajo, y ahora en Minnesota cuentan las horas para su debut

Este miércoles parece que el camino para el debut de James Rodríguez se despejó: el 10 de la Selección Colombia ya cuenta con la visa de trabajo y, por ello, los aficionados del Minnesota están a la expectativa de cuándo sería el debut del colombiano.



James, quien ya podrá empezar a entrenar con el equipo de manera normal, también podrá viajar y jugar con el Minnesota, que se enfrentará este sábado a Austin FC a las 8:30 de la noche.

Precisamente, la expectativa de los hinchas está puesta en saber si James viajó con el equipo, ya que el vuelo era este miércoles a Texas para el duelo del sábado. Algunos afirman que el 10 colombiano no hace parte de los viajeros, por lo que su debut sería el próximo 28 de febrero. Ese día, el Minnesota será local ante Cincinnati a las 4:30 de la tarde, y sería el día ideal para que los aficionados vean el debut de James, quien se convertirá en el quinto colombiano en jugar en ese club.

Colombianos que han vestido la camiseta del Minnesota United

Antes lo hicieron Carlos Darwin Quintero, Ángelo Rodríguez y Ménder García, en las temporadas 2018, 2019 y 2022.