James Rodríguez ya habría recibido su permiso de trabajo, y ahora en Minnesota cuentan las horas para su debut

James Rodríguez obtuvo su visa de trabajo y está listo para estrenarse con Minnesota United. Analizamos si el “10” jugará este sábado ante Austin o si esperará al debut en casa.

  • El colombiano James Rodríguez junto a su compatriota Kewin Vargas del Charlotte FC, en uno de los encuentros que ha tenido el cafetero ahora en la MLS. FOTO TOMADA X@CharlotteFC·

    El colombiano James Rodríguez junto a su compatriota Kewin Vargas del Charlotte FC, en uno de los encuentros que ha tenido el cafetero ahora en la MLS. FOTO TOMADA X@CharlotteFC

    ·

Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

Este miércoles parece que el camino para el debut de James Rodríguez se despejó: el 10 de la Selección Colombia ya cuenta con la visa de trabajo y, por ello, los aficionados del Minnesota están a la expectativa de cuándo sería el debut del colombiano.

Le puede interesar: “Sigue estando entre los 15 más talentosos del mundo”: Landon Donovan sobre James Rodríguez tras llegar a la MLS

James, quien ya podrá empezar a entrenar con el equipo de manera normal, también podrá viajar y jugar con el Minnesota, que se enfrentará este sábado a Austin FC a las 8:30 de la noche.

Precisamente, la expectativa de los hinchas está puesta en saber si James viajó con el equipo, ya que el vuelo era este miércoles a Texas para el duelo del sábado. Algunos afirman que el 10 colombiano no hace parte de los viajeros, por lo que su debut sería el próximo 28 de febrero.

Ese día, el Minnesota será local ante Cincinnati a las 4:30 de la tarde, y sería el día ideal para que los aficionados vean el debut de James, quien se convertirá en el quinto colombiano en jugar en ese club.

Colombianos que han vestido la camiseta del Minnesota United

Antes lo hicieron Carlos Darwin Quintero, Ángelo Rodríguez y Ménder García, en las temporadas 2018, 2019 y 2022.

James ha estado en el radar no solo de los aficionados sino también de los medios que están a la expectativa por la aparición del colombiano en la competencia.

Hace solo dos días, James se volvió viral en redes con un video compartido por un barbero mexicano que le ofreció sus servicios y el colombiano de una le aceptó la invitación para cambiar de look.

Siga leyendo: “¿Qué hago aquí con este frío?”: James tumbó el mito de su salida del Bayern y habló de su llegada a Minnesota

