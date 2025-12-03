¿En qué equipo jugará James Rodríguez en 2026?: “Iré donde pueda ser feliz”

James Rodríguez está sin equipo, pero se lo nota tranquilo, feliz y lleno de confianza más allá de la expectativa que genera su falta de competencia a seis meses para el Campeonato Mundial de fútbol a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.

¿En qué club jugará el capitán de la Selección Colombia para que no pierda su nivel? Esa es la pregunta obligada hacia el jugador, quien no renovó su contrato con el León del fútbol mexicano.

Por lo pronto, como ha sido su costumbre cuando ha cambiado de club, el mediocampista de 34 años, que suma 31 goles en 122 presentaciones con la Tricolor, se viene entrenando, como afirma, de manera individualizara, para mantenerse en forma y continuar siendo pieza clave en el esquema del entrenador Néstor Lorenzo, quien siempre le ha dado su voto de confianza.

El cucuteño, goleador del Mundial de Brasil-2014 con seis tantos, viene de actuar dos torneos de la Liga de México con León, con el cual tuvo continuidad, era respetado por compañeros y cuerpo técnico. En el Clausura 2025 llevó a dicho elenco a los cuartos de final y en el Apertura 2025 quedó eliminado en la fase regular. Allí jugó 34 partidos, marcó cinco goles y dio nueve asistencias. Su mayor ideal con este conjunto era estar en el Mundial de Clubes, lo cual no se dio por un impedimento derivado de la multipropiedad del Grupo Pachuca.

Desde su salida de La Fiera se viene especulando bastante con el destino del jugador.

Si bien no hay nada oficial, muchos medios coinciden en que la MLS, liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos, aparece como un destino probable. Entre las escuadras mencionadas están LA Galaxy, Orlando City SC, Toronto FC y New York City FC.