FIFA da como un hecho presencia de Irán en Mundial 2026 pese a incertidumbre en Oriente Medio

Irán disputará el Mundial de Norteamérica 2026, “eso sin duda”, afirmó este miércoles el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pese a que la participación del seleccionado asiático sigue siendo incierta a menos de dos meses de la inauguración del Mundial debido al conflicto en Oriente Medio.

“Irán vendrá, sin duda”, afirmó Infantino durante un foro organizado por el canal de televisión CNBC en Washington. “Esperamos que en ese momento (el inicio del Mundial, el 11 de junio), la situación sea una situación pacífica, lo que realmente ayudaría”, explicó.

“Pero Irán tiene que venir, representa a su pueblo, se ha clasificado, los jugadores quieren jugar”, afirmó el presidente de la FIFA.

Lea: Irán en incertidumbre y un cupo abierto: los escenarios que evalúa la FIFA. ¿Podría colarse Italia?

La participación de Irán en el Mundial había quedado en entredicho por la guerra con Estados Unidos e Israel, que estalló el 28 de febrero.

Pero Infantino ya asegurado anteriormente la participación del Team Melli en el Mundial, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el mandamás de la FIFA aparece regularmente, había considerado en su momento que los jugadores iraníes podrían no estar “seguros” en Estados Unidos.