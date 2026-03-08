Once Caldas del “Arriero” Herrera lidera la Liga que este lunes completa la décima jornada; Nacional es tercero

Once Caldas de Manizales se montó en el liderato de la Liga BetPlay-1 2026, luego de su triunfo como visitante 0-2 frente al Cali, resultado que terminó con el proceso del técnico Alberto Gamero.
El conjunto que orienta Hernán Darío “El Arriero” Herrera suma los mismos 19 puntos que el Internacional de Bogotá, pero con mejor diferencia de gol (+8 frente a +2).
A propósito, el mejor registro en el ítem de goles a favor y en contra lo tiene Atlético Nacional con +11. El equipo “verdolaga” es tercero en la tabla con 18 unidades tras su victoria 2-1 ante Águilas en el estadio Cincuentenario.