x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Inter Miami podría recaudar hasta 9 millones de dólares vendiendo el césped del estadio: este es su nuevo negocio

Inter Miami encontró una forma inédita de seguir facturando su historia. El club puso a la venta el césped original del Chase Stadium, un recuerdo que podría convertirse en un negocio millonario antes de su mudanza al nuevo Miami Freedom Park.

  • El césped que muchas veces pisó Messi está a la venta. FOTO AFP
    El césped que muchas veces pisó Messi está a la venta. FOTO AFP
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 8 horas
bookmark

En 2020, cuando Inter Miami dio sus primeros pasos oficiales en la Major League Soccer, pocos —por no decir nadie— imaginaban que en apenas cinco años el club viviría uno de los capítulos más gloriosos de su corta pero intensa historia. El Chase Stadium, testigo de sueños, críticas iniciales y una construcción paciente del proyecto, terminó convirtiéndose en el escenario donde la franquicia tocó la cima: su primera final y su primer título, con Lionel Messi como emblema y líder de una constelación de figuras que transformaron para siempre al club rosado.

Ese estadio, que alguna vez fue solo un punto de partida, hoy es un símbolo. Allí se gritó campeón, allí Messi escribió páginas inolvidables y allí Inter Miami dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad respetada. Por eso, aunque el futuro ya llama a la puerta con un nuevo y lujoso hogar, el Chase Stadium quedará grabado para siempre en la memoria colectiva del club y de sus hinchas.

Pero toda historia tiene transiciones. Pensando en su crecimiento y expansión, Inter Miami ya tiene fecha marcada para el siguiente gran salto: en 2026 se inaugurará el Miami Freedom Park, un moderno recinto con capacidad para 25.000 espectadores que será la nueva casa del equipo. Se espera que, para las primeras fechas de la próxima temporada —posiblemente en abril—, jugadores y aficionados puedan finalmente estrenar el estadio que marcará una nueva era.

Y como toda despedida importante merece un gesto especial, la institución decidió rendirle homenaje al lugar donde se forjó su primer gran logro de una manera tan original como emotiva: poniendo a la venta la grama del Chase Stadium.

Sí, literalmente un pedazo de historia. Bajo el nombre de “Original Grass”, Inter Miami lanzó una colección de memorabilia que permite a los aficionados llevarse a casa césped auténtico del campo de juego. Un recuerdo real, tangible, cargado de significado. No se trata de una réplica ni de un objeto simbólico: es la misma grama que pisaron Messi y compañía, la misma donde se celebró el título que cambió el rumbo del club.

“La colección de memorabilia ‘Original Grass’ se lanza oficialmente hoy, brindando a los aficionados la oportunidad única de llevarse a casa un pedazo auténtico del Chase Stadium”, señala el comunicado oficial de la institución, que define esta iniciativa como “una pieza tangible de este legado”.

La propuesta no solo apunta al coleccionismo, sino a la emoción. Inter Miami ofrece cinco opciones distintas, pensadas para diferentes gustos y presupuestos. Desde llaveros con forma de cancha o de camiseta, ideales para quienes quieren llevar siempre consigo ese recuerdo especial, hasta una opción de lujo: una caja conmemorativa cuidadosamente diseñada que contiene el césped original, pensada para exhibirse como una auténtica reliquia histórica.

Los precios de estos artículos oscilan entre 50 y 750 dólares, lo que convierte a la colección en una oportunidad accesible para muchos fanáticos, pero también en una pieza premium para coleccionistas y seguidores que desean conservar algo único de la era dorada inicial del club.

Los interesados deberán ingresar a la página web oficial de Inter Miami, donde ya se encuentran disponibles los productos. Según informó el club, las entregas están previstas para marzo de 2026, coincidiendo con la transición definitiva hacia el nuevo estadio.

Más allá del objeto en sí, la venta de la grama del Chase Stadium representa algo más profundo: es la posibilidad de conservar un fragmento del lugar donde Inter Miami se hizo campeón, donde Messi dejó huella y donde la franquicia escribió su primera gran historia. Un recuerdo que no se marchita, porque está hecho de emoción, identidad y pertenencia.

El Chase Stadium se despide, pero lo hace dejando su legado en manos de quienes lo hicieron vibrar desde la tribuna. Y ahora, ese legado también puede descansar en la vitrina, el escritorio o el llavero de cada hincha. Porque algunas historias merecen ser guardadas... incluso desde la raíz.

Temas recomendados

Inter Miami CF
Miami
Lionel Messi
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida