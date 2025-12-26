Inter Miami podría recaudar hasta 9 millones de dólares vendiendo el césped del estadio: este es su nuevo negocio

En 2020, cuando Inter Miami dio sus primeros pasos oficiales en la Major League Soccer, pocos —por no decir nadie— imaginaban que en apenas cinco años el club viviría uno de los capítulos más gloriosos de su corta pero intensa historia. El Chase Stadium, testigo de sueños, críticas iniciales y una construcción paciente del proyecto, terminó convirtiéndose en el escenario donde la franquicia tocó la cima: su primera final y su primer título, con Lionel Messi como emblema y líder de una constelación de figuras que transformaron para siempre al club rosado.

Ese estadio, que alguna vez fue solo un punto de partida, hoy es un símbolo. Allí se gritó campeón, allí Messi escribió páginas inolvidables y allí Inter Miami dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad respetada. Por eso, aunque el futuro ya llama a la puerta con un nuevo y lujoso hogar, el Chase Stadium quedará grabado para siempre en la memoria colectiva del club y de sus hinchas.

Pero toda historia tiene transiciones. Pensando en su crecimiento y expansión, Inter Miami ya tiene fecha marcada para el siguiente gran salto: en 2026 se inaugurará el Miami Freedom Park, un moderno recinto con capacidad para 25.000 espectadores que será la nueva casa del equipo. Se espera que, para las primeras fechas de la próxima temporada —posiblemente en abril—, jugadores y aficionados puedan finalmente estrenar el estadio que marcará una nueva era.

Y como toda despedida importante merece un gesto especial, la institución decidió rendirle homenaje al lugar donde se forjó su primer gran logro de una manera tan original como emotiva: poniendo a la venta la grama del Chase Stadium.