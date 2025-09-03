x

La IA predijo el resultado de Colombia ante Bolivia: ¿a qué selección dio como ganadora?

Gemini y ChapGPT dieron su pronóstico para este duelo crucial en las aspiraciones de ambos elencos de llegar a la final. Hasta una de ellas dice que Dayro Moreno, si recibe minutos, marcará gol.

  • La IA dice que por su buen presente, Luis Díaz será determinante en el juego de Colombia ante Bolivia. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    La IA dice que por su buen presente, Luis Díaz será determinante en el juego de Colombia ante Bolivia. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Redacción El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

Colombia está cerca de lograr, después de siete años, su clasificación nuevamente a un Mundial de fútbol masculino de mayores.

Este jueves, ante su gente en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, tendrá la primera oportunidad de lograrlo, si gana, enfrentando, a partir de las 6:30 de la tarde, a Bolivia. Mientras que el próximo martes, de visitante, contra Venezuela, jugará la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al certamen que se celebrará en Norteamérica en 2026.

El contundente mensaje de James Rodríguez a todos los hinchas de Colombia para lograr clasificar al Mundial vs. Bolivia

El clasificatorio, que se inició en septiembre de 2023, llega este jueves a su decimoséptima fecha, con tres plazas directas al Mundial y una oportunidad de repechaje intercontinental en juego.

Los ya clasificados son Argentina (35 puntos), Ecuador (25) y Brasil (25). Por su parte, Paraguay y Uruguay, con 24 unidades cada uno, y Colombia, con 22, tienen el boleto al alcance de la mano.

Entre tanto, Venezuela, con 18, y Bolivia, con 17, parecen pelear por el repechaje, mientras que Perú, con doce puntos, depende de un milagro. Chile (10) ya está fuera de carrera.

Para el desafío contra los bolivianos, Colombia, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, contará con varias de sus figuras, entre ellas Luis Díaz y James Rodríguez, además del delantero Dayro Moreno, de 39 años, y quien fue llamado al onceno tricolor luego de 9. Es el goleador histórico del país (373 goles) y máximo anotador actual de la Copa Sudamericana (8).

Para este decisivo duelo, dos inteligencias artificiales dieron su pronóstico.

Gemini:

Análisis del partido: Colombia parte como el claro favorito para este encuentro por varias razones clave:

Necesidad de puntos: Colombia tiene la oportunidad de asegurar su clasificación con una victoria en casa, lo que representa una motivación enorme para el equipo. Jugar ante su público le dará un impulso adicional.

Localía: El partido se jugará en Barranquilla, conocida por sus altas temperaturas y humedad, lo cual es una ventaja significativa para el equipo colombiano, que está más acostumbrado a estas condiciones que la selección boliviana.

Calidad de la plantilla: Colombia cuenta con jugadores clave como Luis Díaz y James Rodríguez. La inclusión de un goleador experimentado como Dayro Moreno también le aporta una opción de ataque adicional.

Por su parte, Bolivia, aunque tiene la posibilidad de luchar por el repechaje, históricamente ha tenido dificultades para obtener resultados positivos fuera de su país.

Pronóstico

Con base en estos factores, mi pronóstico es que Colombia ganará el partido contra Bolivia. Según las estadísticas y el contexto del partido, un marcador de Colombia 2-0 o 3-0 sobre Bolivia es el resultado más probable.

ChapGPT:

Si bien los partidos hay que jugarlos, la diferencia de nómina, el presente de ambas selecciones y la necesidad de cerrar la clasificación anticipadamente hacen prever un triunfo colombiano.

Pronóstico probable: Colombia 2 – 0 Bolivia

Goles de Luis Díaz y Dayro Moreno. Colombia aseguraría de esta forma su cupo directo al Mundial de Norteamérica 2026.

