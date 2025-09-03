La IA predijo el resultado de Colombia ante Bolivia: ¿a qué selección dio como ganadora?

Colombia está cerca de lograr, después de siete años, su clasificación nuevamente a un Mundial de fútbol masculino de mayores.

Este jueves, ante su gente en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, tendrá la primera oportunidad de lograrlo, si gana, enfrentando, a partir de las 6:30 de la tarde, a Bolivia. Mientras que el próximo martes, de visitante, contra Venezuela, jugará la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al certamen que se celebrará en Norteamérica en 2026.

Lea: El contundente mensaje de James Rodríguez a todos los hinchas de Colombia para lograr clasificar al Mundial vs. Bolivia

El clasificatorio, que se inició en septiembre de 2023, llega este jueves a su decimoséptima fecha, con tres plazas directas al Mundial y una oportunidad de repechaje intercontinental en juego.

Los ya clasificados son Argentina (35 puntos), Ecuador (25) y Brasil (25). Por su parte, Paraguay y Uruguay, con 24 unidades cada uno, y Colombia, con 22, tienen el boleto al alcance de la mano.

Entre tanto, Venezuela, con 18, y Bolivia, con 17, parecen pelear por el repechaje, mientras que Perú, con doce puntos, depende de un milagro. Chile (10) ya está fuera de carrera.