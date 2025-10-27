Prográmese: hora y dónde ver Colombia-Ecuador por la Liga de Naciones femenina este martes

La Selección Colombia Femenina se mide a Ecuador a las 6:00 de la tarde en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda fecha de la Liga de Naciones. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia se prepararon en Llanogrande para el compromiso ante las ecuatorianas, con el objetivo de llegar aclimatadas a la altura y así buscar un buen resultado que les permita mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones del torneo, el cual otorga dos cupos directos y dos más por repechaje al Mundial de 2027. El duelo ante Ecuador será a las 6:00 de la tarde este martes y el compromiso será transmitido en el país por Caracol y RCN, además de las aplicaciones de los dos canales y por www.golcaracol.com. Daniela Arias, una de las referentes de Colombia en la defensa, sostuvo que “el objetivo es ir a buscar los tres puntos ante Ecuador. Sabemos que es un equipo que sigue creciendo y por eso vamos enfocadas, conscientes de lo que significa jugar en la altura, pero sabiendo que lo importante es tener la pelota para poder manejar los ritmos del partido”.

Daniela también enfatizó: “creo que estamos demostrando nuestra identidad, el estilo de juego que nos ha hecho fuertes. Seguro nos falta y seguimos trabajando para tener más cabeza fría al momento de definir las acciones que creamos, pero siento que vamos por muy buen camino”. Sobre el rival, la defensora mencionó que, además de ser el líder, contará con el apoyo de su gente y agregó que “tiene jugadoras rápidas, muy hábiles; sabemos que hacen transiciones rápidas, son fuertes, así que en defensa debemos estar más cuidadosas, para no perder la pelota, porque nos arriesgamos a quedar mal posicionadas y que nos sorprendan”.

En cuanto al tema de la altura, tanto el técnico Marsiglia como las jugadoras recordaron que ya lo vivieron en la pasada Copa América, donde Colombia fue subcampeona. Por eso llegan con conocimiento de lo que deben y no deben permitir en este tipo de climas y canchas. Otras jugadoras, como Ilana Izquierdo y Wendy Bonilla, hablaron también de las características de las rivales, a quienes conocen bien, ya que algunas militan en la Liga Femenina de México. “Tienen jugadoras fuertes, referentes; las conocemos, sabemos las condiciones que tienen y lo dinámicas que son para llegar al arco rival. Pero nosotras estamos mentalmente bien, fortalecidas por tener a nuestras familias en Medellín, y eso nos ayudó a recargarnos para este partido, porque queremos darles otra alegría y ganar”, comentó Bonilla.

En Quito, el técnico Marsiglia tendría de nuevo a Linda Caicedo en el banco, ya que vienen manejando las cargas con ella, pues presenta una sobrecarga por competencia. Cabe recordar que Linda ha marcado 13 goles y ha dado 10 asistencias en la Liga con el Real Madrid. Además, este lunes fue nominada para el Once Ideal del fútbol femenino mundial, elección que realiza la FIFPRO. Este martes también se disputarán los duelos Chile-Bolivia, Uruguay-Argentina y Paraguay-Venezuela, mientras que Perú descansará. La tabla es liderada por Ecuador, con tres puntos y una diferencia de gol de +4, seguida por Colombia, con tres puntos (+3), y Argentina, que también suma tres unidades (+2). Chile y Venezuela tienen un punto, mientras que sin unidades están Uruguay (descansó en la primera fecha), Paraguay, Perú y Bolivia.

Posibles alineaciones de Ecuador y Colombia