Hora y dónde ver Colombia femenino ante Uruguay por la Liga de Naciones Femenina

Con la llegada de Linda Caicedo, la Selección Colombia femenina que dirige Ángelo Marsiglia quedó completa y se prepara para el duelo de este viernes, en Cali ante Uruguay, por la Liga de Naciones Femenina. La Selección está a una victoria de confirmarse en el Mundial de Brasil 2027, y por ello, la idea de las dirigidas por Marsiglia es asegurar el triunfo, este viernes, en el Pascual Guerrero de Cali, a las 6:00 de la tarde. Colombia y Argentina tienen 14 puntos, son las líderes de la tabla de posiciones y una victoria en la penúltima fecha de la Liga de Naciones Femenina les aseguraría la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027. El compromiso entre Colombia y Uruguay, desde el Pascual Guerrero se podrá observar en el paí, a través de la señal de Caracol TV, al igual que por www.golcaracol.com, Ditu y el canal HD2 de Caracol y RCN.

Mayra Ramírez regresa a la Selección tras casi un año de ausencia, debido a una lesión de rodilla, por ello, no había podido estar en ninguna de las anteriores fechas de la Liga de Naciones Femenina, pero ahora se une para las últimas dos jornadas que definen a las dos selecciones clasificadas directamente y las dos que van al repechaje. En la lista de convocadas también están Linda Caicedo fue la última en llegar a la concentración de Colombia, y Leicy Santos, quien es la goleadora de la Liga de Naciones Femenina, con cuatro anotaciones. La única novedad entre las convocadas es la presencia de la juvenil delantera, Michael Vásquez, Deportivo Cali.

¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial de Brasil 2027?

Actualmente, la Selección Colombia femenina se encuentra en uno de los dos cupos directos para el Mundial de Brasil, ya que es segunda con 14 puntos, los mismos que Argentina, que es primero, por mejor diferencia de gol. La idea de las cafeteras es ganarle a Uruguay y así consolidarse como clasificadas, ya que Venezuela, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú, no la podrían alcanzar y por ello, aseguraría su cupo en el Mundial. Colombia se mide en casa ante Uruguay y visita a Paraguay. Si logra los seis puntos, haría 20, pero sumando uno más en las dos fechas de este cierre de la eliminatoria, se aseguraría en Brasil 2027.

¿Cómo se jugarán las fechas finales de la Liga de Naciones Femenina?

En esta fecha, además del duelo entre Colombia y Uruguay, Chile se mide a Ecuador, Bolivia ante Paraguay, y Argentina contra Perú. En la última, prevista para el martes, Paraguay se mide a Colombia, Perú recibe a Bolivia, Uruguay será local ante Venezuela y Ecuador ante Argentina.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina?