Hora y dónde ver Colombia femenino ante Uruguay por la Liga de Naciones Femenina

Con la llegada de Linda Caicedo, la Selección Colombia femenina que dirige Ángelo Marsiglia quedó completa y se prepara para el duelo de este viernes, en Cali ante Uruguay, por la Liga de Naciones Femenina.
La Selección está a una victoria de confirmarse en el Mundial de Brasil 2027, y por ello, la idea de las dirigidas por Marsiglia es asegurar el triunfo, este viernes, en el Pascual Guerrero de Cali, a las 6:00 de la tarde.
Colombia y Argentina tienen 14 puntos, son las líderes de la tabla de posiciones y una victoria en la penúltima fecha de la Liga de Naciones Femenina les aseguraría la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027.
El compromiso entre Colombia y Uruguay, desde el Pascual Guerrero se podrá observar en el paí, a través de la señal de Caracol TV, al igual que por www.golcaracol.com, Ditu y el canal HD2 de Caracol y RCN.