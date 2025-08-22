La sacaron barata: dejaron en libertad a los 104 hinchas detenidos tras enfrentamientos en estadio de Argentina

La justicia argentina liberó este viernes a más de un centenar de chilenos detenidos tras los violentos enfrentamientos con hinchas argentinos durante un partido de fútbol de la Copa Sudamericana el pasado miércoles.
Hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se atacaron con cuchillos, palos y granadas de estruendo dentro del estadio Libertadores de América, en una batalla que dejó 19 heridos, dos de los cuales siguen en estado grave.
De acuerdo al escrito judicial al que tuvo acceso la AFP, la orden de liberación fue emitida a la medianoche del jueves y comprende a los 104 chilenos arrestados en distintas comisarías de la provincia de Buenos Aires.
Algunos, despojados de ropas y documentos en medio de la gresca, debieron ser asistidos por el consulado que les proporcionó salvoconductos. Por tierra o vía aérea, la mayoría emprendió este viernes el regreso a su país, según fuentes diplomáticas chilenas.