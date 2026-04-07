Javier Mena le dio el triunfo a Águilas con el que se metió entre los ocho de la Liga Betplay

Águilas Doradas venció a Bucaramanga en el estadio Cincuentenario con tantos de Joaquín Varela y Javier Mena, para ajustar 22 puntos y meterse, parcialmente, entre los ocho de la tabla de posiciones de la Liga Betplay-1.
Por momentos Águilas se veía errado y perdido, pero con el paso de los minutos, el equipo que dirige Juan David Niño, se fue acomodando en el campo, y con el aporte de Andrés Ricaurte, empezó a generar acciones de peligro sobre el arco de Luis Erney Vásquez, que vio caer su valla dos veces en la victoria de los dorados 2-1 sobre Bucaramanga.
La primera alegría de la tarde en el estadio Cincuentenario fue obra del defensa uruguayo Joaquín Varela, quien aprovechando su buen juego aéreo se levantó, tras el cobro de tiro libre de Ricaurte, para enviar el balón de cabeza al fondo del arco a los 13 minutos del compromiso.