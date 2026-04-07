Javier Mena le dio el triunfo a Águilas con el que se metió entre los ocho de la Liga Betplay

Águilas Doradas venció a Bucaramanga en el estadio Cincuentenario con tantos de Joaquín Varela y Javier Mena, para ajustar 22 puntos y meterse, parcialmente, entre los ocho de la tabla de posiciones de la Liga Betplay-1. Por momentos Águilas se veía errado y perdido, pero con el paso de los minutos, el equipo que dirige Juan David Niño, se fue acomodando en el campo, y con el aporte de Andrés Ricaurte, empezó a generar acciones de peligro sobre el arco de Luis Erney Vásquez, que vio caer su valla dos veces en la victoria de los dorados 2-1 sobre Bucaramanga. La primera alegría de la tarde en el estadio Cincuentenario fue obra del defensa uruguayo Joaquín Varela, quien aprovechando su buen juego aéreo se levantó, tras el cobro de tiro libre de Ricaurte, para enviar el balón de cabeza al fondo del arco a los 13 minutos del compromiso.

Ese gol le permitía a los Dorados meterse entre los ocho, ya que llegaba a 22 puntos y por mejor diferencia de gol, le ganaba la posición a Internacional de Bogotá. Con la tranquilidad de la victoria parcial, Águilas se fue al descanso, y en la segunda parte, se dejó sorprender de Luciano Pons, a los 51 minutos, quien llegó en solitario por el medio del área y remató para igualar el resultado 1-1. Los locales siguieron insistiendo, buscando el arco rival y con Jorge Rivaldo como principal arma. El goleador marcó a los 71, pero el VAR intervino y trazando las líneas determinaron que había fuera de lugar del artillero, que un minuto más tarde dejó el campo con calambres producto de la exigencia.

Pero Niño seguía insistiendo desde la línea, motivando a los jugadores para que siguieran buscando el gol y en una acción en la que participaron Varela y Javier Mena, este último sacó un remate que se metió por el palo derecho del arco defendido por Vásquez, desatando la felicidad del zaguero que, a los 90 minutos, le daba la ventaja a su equipo. Este duelo, con el que Águilas se pone al día en el torneo, le generó tres puntos que le permiten llegar a 22 y meterse entre los ocho parcialmente clasificados.

¿Qué le resta a Águilas Doradas en la Liga Betplay?