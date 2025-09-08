“Empatar en Nacional es perder, y más en un clásico”: Gandolfi y Morelos dieron sus impresiones del duelo ante el DIM

El clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín dejó un espectáculo lleno de emociones, goles y reacciones que reflejan la intensidad de este duelo histórico. Tras el empate 3-3, tanto el técnico de Nacional, Javier Gandolfi, como Alfredo Morelos, autor del tanto que selló la igualdad, compartieron sus impresiones sobre lo que fue un partido para el recuerdo.
Para Gandolfi, el encuentro fue un verdadero regalo para los hinchas. “Para los aficionados y los amantes del fútbol, fue un clásico emocionante y seguramente uno de los que más disfrutaron en esta fecha. Salió un partido vibrante, emocionante, muy lindo para ver”, aseguró el entrenador.
El técnico destacó la determinación de su equipo, que nunca bajó los brazos y siempre buscó la victoria. “Hasta el último minuto lo fuimos a buscar, creo que le creamos situaciones para cambiarlo y quedarnos con la victoria, pero al frente teníamos un rival que juega muy buen fútbol. Seguimos por este camino y hoy la verdad que me gustó el equipo”, afirmó Gandolfi, subrayando la entrega de sus jugadores en todo momento.