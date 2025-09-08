La familia Trump está construyendo un imperio de criptomonedas de miles de millones de dólares

El presidente Donald Trump y su familia han encontrado en las criptomonedas un recurso para ampliar su fortuna personal y consolidar un nuevo frente de negocios. En menos de un año, los Trump han logrado consolidar miles de millones de dólares a su caja fuerte gracias a estos activos digitales. Hace un año, en paralelo con su campaña presidencial, Donald Trump anunció el lanzamiento de World Liberty Financial (WLFI), su propia criptomoneda. En ese momento se trató de un movimiento arriesgado en un mercado altamente volátil, pero que resultó estratégico: WLFI no solo buscaba capitalizar la creciente popularidad de los activos digitales en Estados Unidos, sino también proyectar a Trump como un líder capaz de marcar tendencias económicas en un terreno dominado por gigantes como Bitcoin y Ethereum. Entérese: Bitcoin registra nuevo precio histórico por encima de los 121.000 dólares El pasado 1 de septiembre, bajo el liderato de Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump, el proyecto alcanzó un hito decisivo al abrir su token homónimo al mercado abierto en plataformas como Binance. El resultado sorprendió incluso a los más optimistas: en menos de una hora, los intercambios superaron los 1.000 millones de dólares, lo que disparó la cotización. Este 8 de septiembre, ese título ya registraba una capitalización de 5.843 millones de dólares en el mercado. El clan Trump posee aproximadamente 22.500 millones de tokens, lo que representa casi una cuarta parte del suministro total. Cada uno conserva un valor de 0,21 dólares (precio del 8 de septiembre).

American Bitcoin: la jugada estratégica de Eric Trump

Eso no es todo, el protagonismo cripto de la familia Trump va más allá. Eric Trump ha tomado la delantera con otro proyecto: American Bitcoin, compañía creada en marzo de 2025 y que se dedicaba a la minería de activos digitales. El modelo de negocio busca posicionar a Estados Unidos como un actor clave en la generación de criptomonedas, en un momento en el que la industria minera se debate entre restricciones regulatorias y la necesidad de reducir su impacto energético. El debut bursátil de American Bitcoin fue explosivo. El pasado 3 de septiembre, la compañía salió al mercado público y sus acciones se dispararon en las primeras jornadas de negociación. Le puede gustar: Paraguay denunció ciberataque a cuenta de X del presidente con falso anuncio sobre bitcoin, ¿igual que Milei? La participación de Eric Trump, alcanzó una valorización de más de 500 millones de dólares en cuestión de días, lo que refuerza la idea de que los Trump están diversificando su imperio económico en torno a los activos digitales.

Un imperio cripto en construcción

En conjunto, World Liberty Financial y American Bitcoin consolidan a la familia Trump como un nuevo jugador de peso en el ecosistema cripto. Según Bloomberg se trata de un patrimonio conjunto que supera los 1.300 millones de dólares. Los negocios de Trump en el sector ya representan una parte significativa de su riqueza total. Y lo más relevante es que la mayor porción de esa fortuna aún permanece bloqueada en forma de tokens que, en caso de ser liberados, podrían incrementar de manera sustancial su poder económico. Lea también: Esto es lo que podría comprar con los 10.000 bitcóin que costaron dos cajas de pizza hace 15 años Más allá de la discusión sobre los riesgos del mercado de criptomonedas, lo cierto es que la incursión de la familia Trump ha sido calculada y exitosa. Primero, con una estrategia de tokenización ligada a la figura política de Donald Trump, lo que atrajo a simpatizantes y especuladores; y luego, con una apuesta más empresarial a través de la minería digital, liderada por Eric.

