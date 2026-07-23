De la Espriella no irá a posesión de Keiko Fujimori en Perú, pero sí enviará delegados, ¿quiénes van?

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a la delegación que representará al Gobierno entrante en la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori como nueva presidenta de la República del Perú, prevista para el próximo 28 de julio en Lima. Lea también: Keiko Fujimori afirma que deben “respetarse los resultados electorales” en Perú y Colombia en medio del escrutinio final La comitiva estará encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien asumirá la vocería oficial de la delegación colombiana ante el nuevo gobierno peruano. “Será un honor representar al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en este importante momento y avanzar en una agenda compartida que fortalezca la integración regional, dinamice el comercio, promueva la inversión y amplíe las oportunidades de desarrollo para nuestros ciudadanos”, indicó Restrepo.

Otros acompañantes

Junto al vicepresidente electo viajarían a Lima el canciller designado, Omar Bula, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín, quienes completan la delegación encargada de representar al Gobierno colombiano en la agenda diplomática peruana. De acuerdo con el comunicado del presidente electo, la participación de esta delegación busca reafirmar la relación estratégica entre Colombia y Perú, así como la voluntad del gobierno entrante de fortalecer los lazos diplomáticos, comerciales y de cooperación con los países de la región.

La promesa de no salir del país durante los cuatro años

Mientras la delegación cumple la agenda internacional en Lima, De la Espriella permanecerá en Colombia. Y es que al abogado señaló en campaña que durante estos cuatro años no viajaría fuera del país. Mientras tanto, el comunicado señala que el presidente electo continuará liderando los empalmes territoriales que viene haciendo con alcaldes y gobernadores en diferentes regiones del país.

La cercanía de Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori

La cercanía entre el gobierno entrante de Perú y el de Colombia ya se venía perfilando desde la campaña presidencial. Un día antes de la segunda vuelta en Perú, Abelardo de la Espriella sostuvo una videollamada con Keiko Fujimori, entonces candidata de derecha por Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, quien se enfrentaba a Roberto Sánchez. “Keiko, como yo, se enfrenta en Perú a un candidato de izquierda radical y mañana vivirá una jornada decisiva para la democracia de la región”, escribió De la Espriella en sus redes sociales. Durante la conversación la calificó como una “luchadora de la democracia incansable”.

Ese contacto hizo parte de una serie de acercamientos internacionales del entonces candidato con líderes de derecha. Ahora, con Keiko Fujimori ya elegida presidenta de Perú por Fuerza Popular, ambos mandatarios han vuelto a coincidir en medio de los procesos electorales casi paralelos que vivieron sus países. En su momento, Fujimori se refirió tanto al avance del escrutinio en Perú como a los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Colombia. La presidenta electa de ese país aseguró que “tanto en Colombia como en Perú deben respetarse los resultados electorales” el pasado 22 de junio, mientras en Perú continuaba la revisión de actas observadas y el conteo definitivo de los comicios, y en Colombia el preconteo ya mostraba un ganador provisional. Siga leyendo: De 16 congresistas que ocupan curules de paz, 11 apoyarán al gobierno de De la Espriella, ¿quiénes son? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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