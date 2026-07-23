De la Espriella no irá a posesión de Keiko Fujimori en Perú, pero sí enviará delegados, ¿quiénes van?

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a la delegación que representará al Gobierno entrante en la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori como nueva presidenta de la República del Perú, prevista para el próximo 28 de julio en Lima.
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La comitiva estará encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien asumirá la vocería oficial de la delegación colombiana ante el nuevo gobierno peruano.
“Será un honor representar al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en este importante momento y avanzar en una agenda compartida que fortalezca la integración regional, dinamice el comercio, promueva la inversión y amplíe las oportunidades de desarrollo para nuestros ciudadanos”, indicó Restrepo.