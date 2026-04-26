Ellas también mandan: conozca las mujeres que hacen historia en el fútbol masculino

El fútbol, dominado tradicionalmente por los hombres, ha visto cómo las mujeres han ido ganando espacios y reconocimiento por su desempeño, su capacidad y por la resistencia que han tenido para luchar por su derecho a practicar y desarrollarse en el deporte de la pelota y los goles. En Europa, América, Colombia y Antioquia hay referentes de mujeres que rompieron los techos de cristal para demostrar, con su profesionalismo y capacidad, que pueden estar a la altura en el fútbol; y por ello han logrado ocupar posiciones como árbitras, técnicas y dirigentes, no solo en el fútbol femenino, sino en el balompié masculino, marcando hitos y dejando huella.
Recientemente, en Alemania, Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo masculino de la Bundesliga; lo hizo con el Unión Berlín (ver recuadro). Y así como Marie-Louise Eta está haciendo historia en Alemania, en Colombia hay mujeres que han marcado momentos históricos para el fútbol del país.
Myriam Guerrero, Amparo Maldonado, Margarita María Martínez y Liliana Zapata, en Bogotá, Cali y Medellín, se han destacado desde los años 70 por impulsar, promover y desarrollar el fútbol femenino en el país. Gracias a ellas, las nuevas generaciones cuentan con espacios como la Liga Profesional, que, aunque tiene fallas y es muy corta, se ha convertido en un escenario para mostrar los nuevos talentos del balompié colombiano.
Tras luchar por jugar, estas mujeres siguieron “guerreando” y se han abierto espacio también como dirigentes, entre los hombres, para luchar por beneficios para el fútbol femenino, que sigue creciendo y demostrando, con capacidad y disciplina, que pueden estar en cualquier escenario.
Otras mujeres han logrado abrirse paso en cargos directivos dentro del fútbol, como Eldy Vanessa Alipio, quien resalta que, aunque aún existen grandes diferencias frente al fútbol masculino, el crecimiento del fútbol femenino es evidente, especialmente en la proyección internacional de las jugadoras. Este reportaje presenta seis mujeres que han marcado hitos a nivel mundial, destacándose como entrenadoras, árbitras y dirigentes en este deporte.
Marie-Louise deja huella en la Bundesliga