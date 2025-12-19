x

El emotivo video dedicado a Frank Fabra tras salir de Boca, ¿regresa al fútbol colombiano?

El lateral izquierdo dice que tiene varias ofertas, entre ellas de Cali, DIM, Nacional y Millonarios.

  • Fabra, quien nació en Nechí, Antioquia, hace 34 años, ganó nueve títulos con Boca. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 10 horas
bookmark

Estar diez años en uno de los equipos más grandes de Argentina y de Suramérica habla muy bien de lo que fue como futbolista y persona Frank Fabra en Boca Juniors.

Luego del anuncio de su salida del equipo xenize, las voces de agradecimiento hacia el lateral izquierdo colombiano se han multiplicado a través de las redes sociales.

Entre esas emotivas despedidas, se destaca la que le dedicó su esposa Tati Gómez, quien por medio de un video recordó varios de los años que pasaron en Boca y Argentina, donde nacieron sus hijos Dereck y Dylan.

“Vivimos de todo: triunfos que nos llenaron el alma, derrotas que dolieron, pero cada paso valió la pena. Quiero agradecerle a mi compañero de vida, a mi amor, a Frank. Viviste tiempos de gloria, donde el talento te llevó a ser ovacionado, aplaudido y respetado. Donde tu nombre resonaba con orgullo y el fútbol era tu gran escenario más brillante”, comenzó diciendo Gómez.

“Y luego llegaron tiempos distintos (tuvo varias lesiones), tiempos en los que los aplausos se apagaron, el reconocimiento se fue y en los que no todos los que decían estar, permanecieron. Pero ahí, amor, fue donde más te admiré. Hoy miro atrás y veo todo lo que construimos juntos: una historia de amor, de esfuerzo y de fe. Gracias Argentina, por 11 años de vida, de lecciones, de abrazos y de sueños cumplidos. Siempre tendremos una razón más para decir que una parte de nuestro corazón permanecerá en Argentina”, finalizó la esposa del jugador.

Lea: No solo en Inglaterra, en Argentina también quieren fichar a Marino Hinestroza; este es su nuevo pretendiente

De regreso en Colombia, donde estuvo el pasado miércoles en el municipio de Barbosa, en un encuentro entre figuras del fútbol colombiano, entre ellas Juan Fernando Quintero y Sebastián Villa, Fabra, de 34 años, espera definir su próximo destino competitivo.

“En el fútbol hay que saber levantarse. Me pasó en la final de la Libertadores, donde cometo un error. Desafortunadamente, no pude seguir demostrando lo que realmente me gusta hacer, que es jugar al fútbol. Pero el camino es largo y sé que habrá revancha pronto”, dijo el jugador en charla con WIN Sports.

“Hay muchos equipos interesantes: primero el Cali, también donde jugué, Independiente Medellín. Nacional es un equipo grande, no te puedo decir uno. Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo ¿Por qué no darle una alegría a él allá arriba? No tengo nada todavía, pero me sentiría feliz de poder darle esa alegría”, concluyó el jugador.

Siga leyendo: Otro chicharrón para Medellín: el clásico Nacional vs. Millonarios que pondrá a prueba la seguridad en la Sudamericana

