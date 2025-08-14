Mastantuono en su presentación en el Real Madrid: “Prometo dejar la vida por esta camiseta”

El delantero argentino Franco Mastantuono afirmó este jueves después de firmar su contrato por seis temporadas con el Real Madrid que se dejará la vida por la elástica blanca. “Hoy es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño, llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo”, declaró el futbolista durante su presentación en la ciudad deportiva de Valdebebas, en las afueras de la capital española. “Gracias a toda la gente de Argentina, que es muy especial para mí. Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta”, prosiguió Mastantuono, cuya presentación coincidió con su 18º cumpleaños. “Van a estar con un hincha dentro de la cancha”, cerró el discurso el futbolista, que antes se sometió al habitual reconocimiento médico previo a la firma del contrato que lo vinculará al club hasta el 2031. Lea: Se le cumplió el sueño de niño: Franco Mastantuono es nuevo jugador del Real Madrid

Por su parte, el presidente de la entidad madridista, Florentino Pérez, alabó al argentino: “Llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol”. Mastantuono, que aterrizó en Madrid el 2 de agosto, tuvo que esperar a este jueves para formar parte de la plantilla merengue, ya que el reglamento de la FIFA establece que los extracomunitarios deben tener 18 años para ser integrante de un equipo europeo. El Real Madrid anunció el fichaje el 13 de junio, tras alcanzar un acuerdo con el River Plate por un monto total de 63,2 millones de euros (72,6 millones de dólares). Se trata de la operación más cara de la historia del fútbol argentino.

Cumplió otro sueño al llegar al Real Madrid

Franco reveló que cumplió su sueño de jugar en el club blanco, donde hizo historia otro ex de River Plate, Alfredo di Stefano. “Mi primer sueño como futbolista fue jugar en River, lo pude cumplir. El equipo más grande de América. Muchos jugadores han pasado de River al Real Madrid”, declaró. Su joven edad no le permitió conocer al legendario Di Stefano, también argentino que marcó una época en el Real Madrid, donde quiere él dejar su huella. “No tuve el privilegio de poder ver a Di Stéfano, pero ya me contaron mis abuelos y lo que significó para el fútbol mundial y para este club es muy grande”, remarcó Mastantuono. Le puede interesar: Linda Caicedo vuelve a ser imagen de Adidas: aparece en publicidad de la nueva indumentaria del Real Madrid Florentino también se refirió tanto a su antiguo club como a Di Stefano. “River Plate tiene una vinculación histórica y sentimental por la historia que nos une con el paso de los años. Nuestro siempre y querido Alfredo Di Stefano labró el camino para hacer al club uno de los más grandes del mundo”, mencionó Pérez. Pese a recalar en el Real Madrid, Mastantuono se mojó al señalar, según él, el mejor futbolista del mundo: “Para mí el mejor del mundo ahora es Messi. Soy argentino y estos últimos años el mejor es él”. “Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar”, precisó el atacante, aunque elogió a su nuevo equipo: “En mi opinión, el Real Madrid es el club más grande del mundo. Yo vengo a hacer mi camino”.

Asimismo, el delantero confesó el interés por parte de otros clubes, entre ellos el París Saint-Germain, quien se proclamó el miércoles campeón de la Supercopa de Europa al imponerse al Tottenham en la tanda de penales. “Sí es verdad que varios equipos se han interesado en mí. Lo agradezco mucho y todos mis respetos a esos equipos”, admitió.