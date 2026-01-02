Pastor religioso al parecer violó a varias mujeres con un supuesto ritual de sanación. ¿Cómo era el engaño?

Con la farsa de que les ayudaría espiritualmente con rituales de sanación y liberación, un pastor religioso abusó de varias feligresas en San Andrés Islas.

Se trata de John Jairo Leguia González, quien fue enviado a la cárcel, tras ser imputado por cargos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, publicado este viernes, “el guía espiritual citaba a feligreses y les proponía realizar supuestos rituales de sanación en los que debían desnudarse para aplicarles un aceite ungido”.