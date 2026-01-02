Adiós a cámaras trampa: avisos gigantes y otros cambios que trae la nueva operación de las fotomultas en Medellín

Con el cambio de la operación en el manejo de las cámaras de fotomultas en Medellín, pasando de ser concesionadas por UNE a ser manejadas directamente por el Distrito, los ciudadanos verán algunos beneficios, principalmente en temas relacionados con la información para evitar ser sancionados, más no con la eliminación de comparendos o retiro de estos dispositivos.
El pasado 6 de noviembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que no se iba a renovar la concesión que se tenía con UNE desde 2006, la cual, además de manejar las cámaras de fotodetección, tenía bajo su control todos los trámites de la Secretaría de Movilidad de Medellín, incluyendo el pago de multas hechas por los agentes y la expedición de licencias de conducción, por mencionar algunos.