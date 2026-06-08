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Florentino Pérez arrasó en las urnas y sigue como presidente del Real Madrid

Tras imponerse con un rotundo 65% de los votos al candidato Enrique Riquelme en las primeras elecciones merengues en dos décadas, el presidente no ha perdido el tiempo: confirmó la llegada de dos grandes figuras.

  • Tras blindar su presidencia con una clara victoria electoral frente a Enrique Riquelme, el mandatario blanco ya ha diseñado la reconstrucción del Real Madrid tras dos temporadas sin títulos. FOTO: AFP
    Tras blindar su presidencia con una clara victoria electoral frente a Enrique Riquelme, el mandatario blanco ya ha diseñado la reconstrucción del Real Madrid tras dos temporadas sin títulos. FOTO: AFP
  • Florentino dio un discurso tras ganar las elecciones a la presidencial del Real Madrid tras 20 años. FOTO: Real Madrid
    Florentino dio un discurso tras ganar las elecciones a la presidencial del Real Madrid tras 20 años. FOTO: Real Madrid
Agencia AFP
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Luego de tener el mundo del fútbol a la expectativa, el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, revalidó su cargo tras imponerse a su rival Enrique Riquelme en las primeras elecciones a la presidencia del club merengue en 20 años, anunció el propio Pérez.

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“Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades, y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia. El primero fue en 2004 y también lo conseguimos nosotros”, afirmó Florentino Pérez.

El presidente merengue logró el 65% de los votos frente al 35% conseguido por su contrincante, anunció la Junta Electoral del Real Madrid. A eso de la 1:00 de la madrugada de este lunes 8 de junio se escucharon los gritos de júbilo de Florentino en una habitación del Hotel Eurobuilding, a 500 metros del estadio Bernabéu, según medios locales.

Florentino dio un discurso tras ganar las elecciones a la presidencial del Real Madrid tras 20 años. FOTO: Real Madrid
Florentino dio un discurso tras ganar las elecciones a la presidencial del Real Madrid tras 20 años. FOTO: Real Madrid

“Quiero felicitar a la candidatura de Florentino Pérez porque ha conseguido la victoria esta noche”, se apresuró a reconocer Riquelme, quien advirtió que “esto para nosotros no es el final, es el principio” con vistas a las próximas elecciones.

El presidente merengue revalidó su puesto en las primeras elecciones desde 2006, cuando fueron convocadas tras la dimisión del propio Pérez, con la que puso fin a su primer mandato (2000-2006). Al final votaron más de 33.000 socios, con un 65% de apoyo para Pérez.

Pérez volvió a la presidencia merengue en 2009 como único candidato a los comicios de ese año y, desde entonces, ha revalidado el cargo sin oposición en 2013, 2017, 2021 y 2025. Esta fue la segunda votación más alta en la historia del Real Madrid.

El pasado martes 12 de mayo, Florentino sorprendió al convocar estos comicios, para los que Riquelme logró armar una candidatura a contrarreloj con la que pudo evidenciar cierta oposición al dirigente merengue.

Los nuevos fichajes que ilusionan a la afición merengue

Tras el resultado en las urnas, Pérez sostuvo que necesita enderezar el rumbo del Real Madrid, después de dos temporadas sin títulos y un tenso fin de campaña con un vestuario en llamas debido a las peleas entre los mismos compañeros, caso Valverde y Tchouaméni.

El primer paso será la vuelta de José Mourinho como entrenador, tras el buen paso y recuerdo que el luso dejó en Florentino en sus tres años en el banquillo merengue (2010-2013).

“Vamos a seguir trabajando para ganar títulos, para estar orgullosos del mejor estadio del mundo y de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como José Mourinho”, aseguró Florentino Pérez.

La mano firme de Mourinho, por la que el Real Madrid pagará 15 millones de euros (17,5 millones de dólares), es vista por muchos como necesaria para tratar de actualizar un vestuario que se verá reforzado con dos nuevas incorporaciones.

El club merengue anunció este lunes 8 de junio la llegada del defensa francés Ibrahima Konaté, que acaba contrato con el Liverpool, y está a la espera del lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries, quien actualmente juega en el Inter de Milán. Pérez tiene previsto asimismo lanzar esta semana una oferta histórica por un gran jugador que mantiene en secreto.

“Voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia, 150 millones (de euros/174 millones de dólares) por lo menos”, dijo el mandatario merengue en una entrevista con la televisión Cuatro el pasado jueves.

El club de los socios seguirá al mando del Real Madrid

Esas promesas deportivas parecen haber convencido a los socios más que las de Riquelme, que afirmó que traería a los jugadores del Manchester City Erling Haaland y Rodrigo Hernández ‘Rodri’, así como que trataría de negociar con el alemán Jurgen Klopp para que se hiciera cargo del banquillo.

El City desmintió la operación de Haaland, amenazando con acciones legales, al igual que hizo el agente de Klopp. Pérez también ha repetido a lo largo de toda la campaña que quiere que el club siga en manos de sus socios y rechazó que tenga intención de privatizar el club, como denunció Riquelme.

El presidente merengue volvió a avanzar en campaña la posibilidad de dar entrada a un inversor “con un máximo del 5%” del club, pero insistió en que se haría previa autorización de los socios.

Según Pérez, este inversor simplemente asociaría su marca a la del Real Madrid, pero “ni decide, ni vota, que eso está reservado al 100% para los socios”. “No tengan ninguna duda de que conmigo como presidente, el Real Madrid ha sido, es y seguirá siendo de sus socios”, concluyó Florentino este lunes.

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