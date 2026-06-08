Florentino Pérez arrasó en las urnas y sigue como presidente del Real Madrid

Luego de tener el mundo del fútbol a la expectativa, el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, revalidó su cargo tras imponerse a su rival Enrique Riquelme en las primeras elecciones a la presidencia del club merengue en 20 años, anunció el propio Pérez.
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“Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades, y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia. El primero fue en 2004 y también lo conseguimos nosotros”, afirmó Florentino Pérez.
El presidente merengue logró el 65% de los votos frente al 35% conseguido por su contrincante, anunció la Junta Electoral del Real Madrid. A eso de la 1:00 de la madrugada de este lunes 8 de junio se escucharon los gritos de júbilo de Florentino en una habitación del Hotel Eurobuilding, a 500 metros del estadio Bernabéu, según medios locales.