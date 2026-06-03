Florentino Pérez anunció a José Mourinho como el nuevo entrenador principal del Real Madrid si gana elecciones

El presidente en funciones del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que fichará al defensa francés Ibrahima Konaté y al entrenador portugués José Mourinho si gana las elecciones del Real Madrid este domingo 7 de junio. “Si yo sigo siendo presidente del Real Madrid, uno de los grandes defensas del mundo, como es Konaté, jugará en el Real Madrid a partir de la próxima temporada”, dijo Pérez en una entrevista con el diario As. También le puede interesar: ¿Podría llegar Richard Ríos al Real Madrid de la mano de Mourinho? De materializarse el fichaje, Konaté llegaría libre al Real Madrid después de dejar el Liverpool esta temporada, tras cinco años en el club inglés.

El central internacional francés, que disputará el Mundial con su selección, decidió no renovar con los Reds al finalizar su contrato. “Y no será el único de los grandes defensas que van a llegar también si sigo al frente del Real Madrid”, añadió el mandatario blanco, que tuvo una primera etapa de presidente de 2000 a 2006 y una segunda, la actual, que dura desde 2009. “(José) Mourinho y Konaté son mis primeros fichajes”, aseguró, confirmando la llegada del portugués como entrenador para el equipo merengue si revalida la presidencia. Poco antes, la cuenta oficial de Instagram de la candidatura de Pérez había anunciado la llegada de Mourinho si el mandatario gana las elecciones. Lea también: Forbes revela el ranking de los clubes más ricos del planeta y Real Madrid arrasa “Mourinho es uno de los grandes entrenadores del mundo y fue muy importante para el Real Madrid en la época en la que estuvo con nosotros”, recuerda Pérez, en esta entrevista que publica As en su edición en línea en la noche de este miércoles. “Fue el entrenador de aquella famosa Liga de los récords”, añadió, en referencia a la temporada 2011/2012 cuando el Real Madrid ganó el torneo doméstico como el primer equipo en alcanzar el récord de los 100 puntos. “Le dio al equipo unos niveles de competitividad muy altos y aquello fue muy importante para todo lo que se consiguió después”, insistió Pérez.