x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Duván Vergara o Jorge Carrascal? Flamengo y Racing se miden en la primera semifinal de la Libertadores con dos colombianos en cancha

El encuentro está programado para empezar a partir de las 7:30 p.m. del miércoles.

  • Duván Vergara y Jorge Carrascal buscarán sus primeros goles en esta edición de la Copa Libertadores y ser héroes para sus equipos. Foto: Getty
    Duván Vergara y Jorge Carrascal buscarán sus primeros goles en esta edición de la Copa Libertadores y ser héroes para sus equipos. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

22 de octubre de 2025
bookmark

Repotenciado tras vencer al Palmeiras para darle caza en el liderato del Brasileirão, el Flamengo es gran favorito al abrir este miércoles en el estadio Maracaná las semifinales de la Copa Libertadores ante el Racing de Avellaneda, pero enfrenta una seria amenaza: Adrián “Maravilla” Martínez.

El atacante de 33 años es el máximo artillero de esta edición de la Libertadores junto al argentino José Manuel López (Palmeiras), con siete goles cada uno, y fue decisivo con dianas para la Academia en octavos de final contra Peñarol y en cuartos frente a Vélez Sarsfield.

Ahora, recuperado de una lesión muscular que lo tuvo fuera de las canchas por 15 días, Martínez enfoca la mira sobre el arco del Mengão.

Y aunque el equipo de Rio de Janeiro, tres veces campeón (1981, 2019 y 2022), es sólido candidato a ganar el torneo, su técnico, Filipe Luís, muestra cautela antes de la ida de este cruce.

“Ser mejor que Racing en 180 minutos no es fácil”, comentó el entrenador en rueda de prensa, después del triunfo dominical contra el Verdão. “Es un equipo que tiene muchísima intensidad (...), aceleran y son muy verticales”.

La vuelta será el miércoles de la próxima semana (29 de octubre) en El Cilindro de Avellaneda. El ganador enfrentará en la final, el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, al triunfador de la eliminatoria entre el Palmeiras y el ecuatoriano Liga de Quito, que arranca el jueves.

¿Cómo llegan los equipos a la semifinal?

Con su triunfo 3-2 del fin de semana, el Flamengo alcanzó al Palmeiras en la cima de la liga brasileña, con 61 puntos cada uno y diez partidos por delante. Giorgian de Arrascaeta y Pedro fueron fundamentales. Se combinaron para abrir el marcador, con gol del 10 uruguayo y asistencia del 9 brasileño, y después intercambiaron roles en el tercer tanto.

En medio de conversaciones para renovar su contrato con el club carioca, que vence a finales del próximo año, De Arrascaeta vuela: suma 15 goles y 12 asistencias en 26 compromisos en el campeonato local.

“Nos quedan diez finales (en el Brasileirão)” y “ahora tenemos la Libertadores, que es otra historia”, declaró el futbolista uruguayo con vistas al compromiso del miércoles.

La mala noticia para Filipe Luís fue la lesión del defensor Léo Ortiz, que se lastimó el tobillo derecho en un choque con el atacante Vitor Roque. Fue sustituido por Danilo, quien se perfila como titular en el centro de la zaga junto a Leo Pereira.

Por su parte, en Racing aseguraron que “¿Cómo vamos a tener miedo?”. “Estamos en semifinales y hay que estar contentos, orgullosos”, aseguró el entrenador Gustavo Costas en conferencia de prensa después del triunfo 1-0 del viernes de su equipo ante Aldosivi en la liga argentina, encuentro en el que reapareció “Maravilla” Martínez al entrar como suplente en el minuto 71.

No es la única pieza importante que está de vuelta en las filas del cuadro argentino después de lesiones: Juan Nardoni y Santiago Sosa también están disponibles.

Resucitado con Costas en el banquillo, a Racing se le han dado bien los rivales brasileños últimamente.

Alzó la Copa Sudamericana 2024 al derrotar en la final al Cruzeiro y, a principios de año, se impuso en la Recopa sobre el campeón de la Copa Libertadores, Botafogo.

Temas recomendados

Copa Libertadores
Flamengo
Racing
Estadio Atanasio Girardot
Rafael Carrascal
Gustavo Costas
Duván Vergara
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida