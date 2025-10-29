x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Flamengo de Carrascal y Racing de Vergara buscan el cupo a la final de Libertadores; ¿dónde y cuándo ver las semifinales?

Las noches del miércoles 29 y jueves 30 de octubre serán inolvidables. Flamengo, Racing, Palmeiras y Liga de Quito lo dejarán todo en la cancha por alcanzar la gloria eterna.

  • Flamengo y Racing se enfrentarán por un cupo a la final de la Copa Libertadores. Foto: GETTY
    Flamengo y Racing se enfrentarán por un cupo a la final de la Copa Libertadores. Foto: GETTY
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
29 de octubre de 2025
bookmark

Este miércoles 29 de octubre a las 7:30 p.m., se vivirá un duelo a muerte en el estadio de Avellaneda. Luego de caer Racing 1-0 en el partido de ida ante Flamengo, los argentinos afrontan una misión casi heroica para alcanzar la final de la Copa Libertadores 2025.

El triunfo parcial del club brasileño, anotado casi sobre el final por el colombiano Jorge Carrascal, dejó al Flamengo con la ventaja mínima. El elenco de Gustavo Costas, tiene la responsabilidad de voltear el marcador. Le contamos cómo llegan ambos clubes, condicionantes, bajas, y qué esperar de este duelo.

El partido de ida se disputó en Río de Janeiro y terminó con victoria de Flamengo 1-0, gracias al gol de Carrascal a los 88 minutos. Con ese resultado, Flamengo obtuvo la ventaja para el partido de vuelta en Argentina y por el momento el cupo a la final. En caso de empate se definirá desde los once pasos por penaltis.

¿Cómo vienen ambos equipos para el partido de vuelta de la semifinal?

Con base al partido inicial, Flamengo dominó la posesión con 72,4% frente al 27,6% de Racing. Sin embargo, excepto al gol tardío, la Academia mostró solidez defensiva y pudo contener al rival en muchas ocasiones.

Sin embargo los argentinos necesitan más que defenderse y deben de buscar el protagonismo este miércoles en casa. Flamengo por su parte, buscará jugar con calma, aprovechar su ventaja y controlar el ritmo para ampliar la ventaja.

Tanto Racing como Flamengo llegan con bajas

Para Racing, la gran baja es su capitán Santiago Sosa, quien sufrió fractura del hueso malar (hueso de la cara que forma la prominencia de los pómulos), tras un choque en la ida. Este lunes fue sometido a cirugía y se pierde el partido de vuelta.

Su ausencia afectará la defensa del cuadro argentina y Gustavo Costas deberá modificar el esquema para no correr mucho riesgo. Juan Nardoni sería la ficha más idónea. En ataque, Adrián Martínez, el goleador del certamen, asume el protagonismo junto con Duván Vergara.

Flamengo por su parte, llega con dos bajas sensibles: Pedro que está lesionado en el antebrazo, y dudas sobre la presencia de Léo Ortiz, que sufrió un golpe en el partido anterior, que no pasó a mayores. En el frente colombiano aparece Jorge Carrascal, quien atraviesa un momento brillante y ya está acostumbrado a rendir ante Racing, cuando militaba para el River Plate.

La otra llave de semifinal: Palmeiras vs LDU Quito

Palmeiras recibirá mañana jueves 30 de octubre a Liga de Quito a las 7:30 p.m. hora colombiana, en el estadio Allianz Parque de São Paulo.

En el partido de ida, el cuadro ecuatoriano ganó 3-0 de locales y dio un golpe sorpresivo que dejó casi muerto al Palmeiras. 90 minutos tendrán los brasileños para darle la vuelta al marcador y alcanzar un cupo para disputar la gloria eterna.

El entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, ya advirtió a la afición: “Prepárense para una noche mágica... Somos el equipo de la remontada y del amor”.

¿Dónde ver los partidos de la semifinal de la Copa Libertadores?

Ambos encuentros se jugarán a las 7:30 p.m. el miércoles 29 (Racing vs. Flamengo) y el jueves 31 de octubre de 2025 (Palmeiras vs. LDU Quito). Y podrán ser disfrutados en ESPN, Pluto TV, y la señal de streaming de Disney+.

Le podría interesar: Video | El impresionante gol a lo panenka del colombiano Julián Quiñones en Arabia

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Copa Libertadores
Futbolistas en el exterior
Flamengo
Racing
Palmeiras
Suramérica
Argentina
Brasil
Ecuador
argentina
Duván Vergara
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida