Fifa canceló el 40% de reservas hoteleras que había hecho en Ciudad de México para el Mundial de Norteamérica

Según registran los medios mexicanos, al parecer, la Fifa canceló el 40% de las reservas que había realizado de hoteles de Ciudad de México para sus delegados con miras al Mundial de Norteamérica. Uno de los que confirmó la información fue La Jornada, medio que publicó que la Fifa canceló el 40% del total de 2.000 reservas que había efectuado en Ciudad de México para sus delegados, según mencionó el director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Alberto Albarrán Leyva. Aunque no se habla de la razón por la cual se hicieron las cancelaciones, lo cierto es que algunos hoteles recibieron hasta 200 o 180 cancelaciones de las reservas, por lo que ahora tienen que ofrecer de nuevo sus servicios.

Actualmente, del total de 63 mil habitaciones que tiene la capital en 800 hoteles, las reservas bajaron al 30%, por lo que los aficionados que requieran dónde hospedarse en el Mundial ahora cuentan con opciones en la capital mexicana. Ante estas cancelaciones, a tan poco tiempo del Mundial, lleva a que los administradores de los hoteles y hostales tengan que realizar una nueva estrategia de comercialización y venta para acomodar esos cuartos disponibles. La idea es que para el 11 de junio, cuando arranca el Mundial, puedan estar por encima del 85% de ocupación. Las cuentas que hacen las autoridades de Ciudad de México son que van a recibir, para el Mundial, unos 836 mil visitantes nacionales y extranjeros para los partidos que se desarrollarán en ese país en ciudades como Monterrey y Guadalajara.

Autoridades dan parte de tranquilidad en la seguridad