Fifa canceló el 40% de reservas hoteleras que había hecho en Ciudad de México para el Mundial de Norteamérica

Según registran los medios mexicanos, al parecer, la Fifa canceló el 40% de las reservas que había realizado de hoteles de Ciudad de México para sus delegados con miras al Mundial de Norteamérica.
Uno de los que confirmó la información fue La Jornada, medio que publicó que la Fifa canceló el 40% del total de 2.000 reservas que había efectuado en Ciudad de México para sus delegados, según mencionó el director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Alberto Albarrán Leyva.
Aunque no se habla de la razón por la cual se hicieron las cancelaciones, lo cierto es que algunos hoteles recibieron hasta 200 o 180 cancelaciones de las reservas, por lo que ahora tienen que ofrecer de nuevo sus servicios.