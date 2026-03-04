x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Fifa canceló el 40% de reservas hoteleras que había hecho en Ciudad de México para el Mundial de Norteamérica

Colombia es una de las selecciones que jugará en México y que estará concentrada en Guadalajara durante la primera parte de la fase de grupos del Mundial.

  • Este es el estadio de Ciudad de México que recibirá varios juegos del Mundial de Norteamérica 2026. FOTO Pantallazo @MexicoCity26
    Este es el estadio de Ciudad de México que recibirá varios juegos del Mundial de Norteamérica 2026. FOTO Pantallazo @MexicoCity26
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

Según registran los medios mexicanos, al parecer, la Fifa canceló el 40% de las reservas que había realizado de hoteles de Ciudad de México para sus delegados con miras al Mundial de Norteamérica.

Uno de los que confirmó la información fue La Jornada, medio que publicó que la Fifa canceló el 40% del total de 2.000 reservas que había efectuado en Ciudad de México para sus delegados, según mencionó el director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Alberto Albarrán Leyva.

Aunque no se habla de la razón por la cual se hicieron las cancelaciones, lo cierto es que algunos hoteles recibieron hasta 200 o 180 cancelaciones de las reservas, por lo que ahora tienen que ofrecer de nuevo sus servicios.

Actualmente, del total de 63 mil habitaciones que tiene la capital en 800 hoteles, las reservas bajaron al 30%, por lo que los aficionados que requieran dónde hospedarse en el Mundial ahora cuentan con opciones en la capital mexicana.

Ante estas cancelaciones, a tan poco tiempo del Mundial, lleva a que los administradores de los hoteles y hostales tengan que realizar una nueva estrategia de comercialización y venta para acomodar esos cuartos disponibles. La idea es que para el 11 de junio, cuando arranca el Mundial, puedan estar por encima del 85% de ocupación.

Las cuentas que hacen las autoridades de Ciudad de México son que van a recibir, para el Mundial, unos 836 mil visitantes nacionales y extranjeros para los partidos que se desarrollarán en ese país en ciudades como Monterrey y Guadalajara.

Autoridades dan parte de tranquilidad en la seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que está “garantizada la seguridad para todos los visitantes del mundo” durante el Mundial 2026 y también manifestó que se realizará una reunión con autoridades de la Fifa para conocer la situación actual, tras la violencia que se había desatado por la muerte del narcotraficante mexicano Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, en un operativo militar en Jalisco (oeste).

Aunque no se han dado detalles sobre la reunión y aunque Gianni Infantino ha confirmado su respaldo a México para la realización del Mundial, se conoció que la Fifa está permanentemente en comunicación con las autoridades para conocer el estado de la seguridad para el desarrollo del Mundial.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Colombia
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
México
Gianni Infantino
Claudia Sheinbaum
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida