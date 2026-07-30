Hija de Bernie Moreno acusa a su exesposo, el congresista Max Miller, de violencia doméstica: dice que le lanzó agua hirviendo

Las acusaciones, reveladas por The New York Times con base en documentos judiciales, reportes policiales y testimonios, corresponden a hechos que habrían ocurrido durante el matrimonio de la expareja y se conocen mientras ambos mantienen una disputa por la custodia de su hija de dos años y cuando Estados Unidos se prepara para las elecciones legislativas de noviembre. Miller niega todos los señalamientos y sostiene que forman parte del conflicto derivado del proceso de divorcio.

El representante republicano por Ohio Max Miller enfrenta denuncias por presunta violencia doméstica presentadas por su exesposa Emily Moreno , hija del senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.

Hasta el momento no se han presentado cargos penales contra Max Miller y ninguna de las acusaciones ha sido comprobada judicialmente. Las denuncias continúan en trámite dentro de los procesos correspondientes en Estados Unidos.

La denuncia también señala que la hija de ambos sufrió una fractura de clavícula y una lesión en el hombro durante un episodio relacionado con Miller. Además, Emily Moreno afirmó que el congresista habría enviado mensajes amenazantes a su padre, el senador Bernie Moreno. En otro de los documentos citados por The New York Times se incluye la frase que, según la madre, expresó la menor: “Papá te mata”.

De acuerdo con la información publicada por el diario estadounidense, Emily Moreno asegura que fue víctima de varios episodios de violencia física y amenazas durante la relación . Entre los hechos descritos en los documentos revisados por el medio se encuentran denuncias de que el congresista presuntamente la empujó contra una pared, le golpeó la cabeza, le apuntó con un arma de fuego y le lanzó agua hirviendo de un sartén sobre el pecho y el abdomen.

El congresista republicano ha rechazado de manera categórica todas las denuncias. En documentos judiciales, entrevistas y acciones legales sostiene que las acusaciones son falsas, afirma que hacen parte de la disputa por la custodia de la menor y presentó una demanda por difamación contra su exesposa.

Miller también sostiene que Emily Moreno tiene problemas de salud mental, la acusa de presentar denuncias falsas y asegura que la lesión sufrida por la hija de ambos fue consecuencia de una conducta imprudente de su exesposa y no de un acto de violencia. Los abogados de Moreno rechazaron esa versión y señalaron que el congresista busca desacreditar a su clienta.

El caso ha adquirido relevancia política debido al perfil de los involucrados. Max Miller representa el séptimo distrito de Ohio en la Cámara de Representantes, cumple su segundo período en el Congreso y es considerado un aliado del presidente Donald Trump.

Durante el primer gobierno de Trump, fue responsable de la avanzada presidencial y posteriormente recibió su respaldo para obtener el escaño tras derrotar al entonces congresista Anthony González, uno de los republicanos que apoyó el segundo juicio político contra Trump después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La relación entre Miller y el entorno de Trump también estuvo presente en su vida personal. En 2022 contrajo matrimonio con Emily Moreno en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, en una ceremonia a la que asistieron el entonces expresidente y otros aliados republicanos. Dos años después, la pareja se divorció y comenzó la disputa judicial que ahora concentra la atención pública.

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Según The New York Times, dirigentes republicanos y estrategas del partido siguen de cerca el desarrollo del caso por el posible impacto electoral en un distrito considerado importante para mantener la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. El medio también señaló que algunos sectores del partido analizan si existe margen para reemplazar a Miller como candidato antes del cierre oficial de inscripciones.

La organización Giffords, fundada por la excongresista Gabby Giffords, pidió la renuncia del legislador. Su directora ejecutiva, Emma Brown, afirmó: “El Congreso no es lugar para abusadores violentos que atacan a su familia y le apuntan con un arma a la cabeza de su esposa. Max Miller debe renunciar ya y, si se niega, la Cámara debe expulsarlo”.

Por su parte, la oficina del senador Bernie Moreno indicó que “su prioridad es la seguridad y el bienestar de su hija y su nieta”, y señaló que no litigará el caso en los medios. Hasta ahora, pocos dirigentes republicanos se han pronunciado públicamente sobre la controversia.

El proceso judicial continúa y no existe una decisión definitiva sobre los hechos denunciados. Mientras Emily Moreno mantiene las acusaciones presentadas ante la justicia, Max Miller insiste en que demostrará su inocencia durante el desarrollo del caso.