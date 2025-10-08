Jugador brasileño fue diagnosticado con cáncer, así lo reveló en sus redes sociales

El internacional brasileño Everton Ribeiro, mediocampista del Bahia, fue diagnosticado de cáncer de tiroides, informó el futbolista en redes sociales en medio de una oleada de mensajes de apoyo.
Ribeiro, de 36 años, jugó con la selección de Brasil el Mundial de Qatar 2022 y en esta temporada del Brasileirão suma dos goles y tres asistencias en 24 partidos con el club de la ciudad de Salvador (noreste).
“Toda la fuerza y energía positiva”, publicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) este martes, después de que el jugador anunciara que pasó por el quirófano el lunes.