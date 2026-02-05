Estos son los errores más recordados de Jorge Soto con América en Liga y Copa Sudamericana

Jorge Soto terminó siendo héroe y villano en la derrota del América 2-1 ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, por la cuarta fecha de la Liga Betplay, por un error que permitió el primer tanto del verde y luego salvando a los rojos de más goles en contra.
Pero esta no es la primera vez que Soto tiene una falla en competencia que deja mal parado al América y lo lleva a perder puntos importantes o, a queda eliminado de alguna competencia.
Tras la derrota en el Atanasio, y en rueda de prensa, el técnico David González, quien fue arquero, resaltó que Soto en el segundo tiempo fue el responsable de que Atlético Nacional no ganará por más goles, pero reconoció que en el primer gol del verde, se produjo un error individual que los afectó.