Pinturas de Chiribiquete revelan que humanos y animales extintos convivieron en la Amazonía colombiana

Durante años, las pinturas rupestres de la Amazonía colombiana han sido interpretadas desde el asombro y la especulación. No son pocas las personas que ven en esos pictogramas supuestas pruebas de extraterrestres o civilizaciones imposibles. La ciencia, sin embargo, ofrece una explicación distinta y más sólida: las imágenes de Chiribiquete y La Lindosa muestran que los primeros humanos que habitaron Colombia convivieron con animales hoy extintos. Esa es la conclusión a la que han llegado el investigador Carlos A. Lasso, del Instituto Humboldt, y el arqueólogo Carlos Castaño-Uribe, a partir del análisis del arte rupestre. Su trabajo se basa en una lectura que conecta arqueología, biología, ecología y cosmovisión indígena.

Durante mucho tiempo, este tipo de investigaciones fue objeto de críticas. Para Lasso, el problema estaba en fragmentar el conocimiento. “Tradicionalmente se ha separado la arqueología del arte rupestre de la biología y la ecología, cuando es todo lo contrario”, explica en un video divulgado por el Humboldt. Las pinturas rupestres se dividen en petroglifos (grabados sobre roca) y pictogramas, (hechos con pigmentos negros o rojos). En Chiribiquete y La Lindosa predominan los pictogramas rojos, elaborados con hematita, un material inorgánico que impide la datación directa por carbono 14. Aun así, los científicos lograron estimar su antigüedad mediante el análisis de columnas estratigráficas, esto es fragmentos de roca pintada que cayeron al suelo y quedaron cubiertos, con el paso de miles de años, por restos orgánicos como carbón de fogones.