Pinturas de Chiribiquete revelan que humanos y animales extintos convivieron en la Amazonía colombiana

Durante años, las pinturas rupestres de la Amazonía colombiana han sido interpretadas desde el asombro y la especulación. No son pocas las personas que ven en esos pictogramas supuestas pruebas de extraterrestres o civilizaciones imposibles. La ciencia, sin embargo, ofrece una explicación distinta y más sólida: las imágenes de Chiribiquete y La Lindosa muestran que los primeros humanos que habitaron Colombia convivieron con animales hoy extintos.
Esa es la conclusión a la que han llegado el investigador Carlos A. Lasso, del Instituto Humboldt, y el arqueólogo Carlos Castaño-Uribe, a partir del análisis del arte rupestre. Su trabajo se basa en una lectura que conecta arqueología, biología, ecología y cosmovisión indígena.