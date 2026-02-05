Ella es Raquel Ochoa, la paisa que ganó el premio más importante del mundo en biotecnología reproductiva

De la insistencia fue que nació la investigación con la que la joven paisa Raquel Ochoa Restrepo ganó uno de los reconocimientos más relevantes del mundo en una de las especialidades de veterinaria y zootecnia. La egresada de la Universidad CES recibió el reconocimiento gracias a un estudio que busca mejorar los procesos de reproducción asistida del ganado bovino. Lea: ¡Qué orgullo! Este es el proyecto de la UdeA que puso a Antioquia a la vanguardia de la transición energética El premio fue entregado por la International Embryo Technologies Society (Sociedad Internacional de Tecnologías de Embriones en español e IETS por sus siglas en inglés), que es la organización científica internacional que agremia a los expertos de todo el mundo en reproducción animal especializados en biotecnologías reproductivas, que es un campo en el que se crean técnicas y herramientas para mejorar la reproducción, en este caso en animales. Cada año, la IETS abre una convocatoria para reconocer las mejores investigaciones realizadas por profesionales y estudiantes que contribuyan al desarrollo científico de esta área. Recuerda Raquel que fue en agosto de 2025 que envió el abstract del estudio que hizo en los laboratorios del CES. En total, fueron 300 las investigaciones que participaron y, después, en octubre, le informaron que había sido seleccionada como una de las cuatro finalistas. A finales de enero, Ochoa viajó a Panamá para presentar su proyecto en el encuentro anual que realiza la IETS. Allí debió exponer el póster del bastrac del estudio, que es básicamente un resumen visual de la investigación que de manera clara permite explicar el tema a cualquier persona que se acerque, que puede ser uno de los jurados que pasan en incógnito. Al final de ese día y ante más de 700 especialistas internacionales, Raquel fue elegida como la ganadora.

Esta es Raquel Ochoa, la egresada de 24 años del CES que recibió el reconocimiento internacional. FOTO: Cortesía Universidad CES

“Me sentí muy feliz porque para mí este premio es la prueba de que todo va en el trabajo porque trabajamos muy duro. Tuvimos muy poco tiempo y muchas limitaciones, tanto de recursos como de materiales, porque hacer investigación en Colombia no es fácil. Por eso fue tan gratificante que nuestro laboratorio quedara en primer lugar, compitiendo con algunos de los laboratorios más grandes del mundo”, le contó la médica veterinaria a EL COLOMBIANO.

¿Cómo hizo la investigación?

El estudio titulado Efecto de la suplementación con mononucleótido de nicotinamida en la función espermática postdescongelación y el desarrollo embrionario in vitro en bovinos —publicado en la revista Reproduction, Fertility and Development— analizó si una sustancia llamada nicotinamida mononucleótido (NMN), relacionada con la producción de energía en las células, podía proteger a los espermatozoides después de ser descongelados, una práctica común en técnicas de reproducción asistida en ganado, como la inseminación artificial y la fertilización in vitro. Para poner esto en contexto, hay que saber que la reproducción asistida es una técnica común en la ganadería, ya que permite tener más y mejores animales de forma eficiente, controlada y sostenible. “En Colombia se trabaja muchísimo en la producción de embriones in vitro, pero como no somos un país muy arraigado a la academia, muchos de estos procesos no se publican. Afuera no se conoce la cantidad de embriones que se producen aquí cada año, especialmente en la ganadería bovina, donde siempre se busca mejorar la eficiencia reproductiva para tener más animales, más carne y más leche. Este proceso es completamente vital, porque la fertilización es lo que determina si va a existir o no un nuevo individuo, un embrión que luego puede transferirse a una vaca receptora”, explica Raquel.