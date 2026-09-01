Poder goleador sin fronteras: los 10 colombianos con más goles en el mundo en lo que va de 2026

Europa, Sudamérica, Centroamérica, África y Medio Oriente son los escenarios donde se concreta el mayor protagonismo ofensivo de Colombia en lo que va de este 2026. Aunque el gol ha sido ausente con la Selección Colombia, en los clubes sí ha dado frutos este año. Le puede interesar: Enzo Fernández dejó el Chelsea y llega al City por 146 millones de euros: entra al top de los más caros en la historia Y es que la estadística especializada del portal Transfermarkt documentó que Portugal, Arabia Saudita y Brasil concentran la mayor cuota goleadora del país en lo que va de 2026, sumando un total de 51 goles. Esto teniendo en cuenta solo goles en partidos oficiales, no en amistosos.

El triple empate en la cima del listado

Tres delanteros encabezan el ranking internacional de los jugadores colombianos con 17 anotaciones cada uno hasta ahora: -Luis Suárez: Sus 17 goles del año se registran con el Sporting de Lisboa.

Luis Suárez es el mayor goleador colombiano en 2026. FOTO: Tomada de redes sociales de Sporting de Portugal

-Roger Martínez: Comparte la primera posición con la misma cantidad de tantos en el fútbol saudí. Alcanzó esta cifra sumando su participación con el Al-Shabab FC y el Al-Taawoun, equipo del cual quedó libre en julio de 2026. -Kevin Viveros: Completa el liderato gracias a sus 17 goles anotados con el Athletico Paranaense. El método de clasificación de Transfermarkt se basa estrictamente en los goles contabilizados durante 2026. Por este motivo, el club que aparece en los registros corresponde al equipo con el que el futbolista marcó, sin importar si posteriormente cambió de plantilla a mitad de la temporada anterior (25/26).

El cierre del top cinco y la marca de los 14 goles

Siguiendo con el ranking, el cuarto y quinto puesto de la tabla están definidos por un empate a 15 goles: -Yeison Guzmán: Integrante del América de Cali de Colombia. -Carlos Bogotá: Representante del CD Platense Zacatecoluca en El Salvador. En la siguiente franja del escalafón se ubican los jugadores que han alcanzado o superado la barrera de los 14 goles en el año. Este grupo lo completan: -Jayder Asprilla -Andrey Estupiñán

La clausura del escalafón internacional

Los últimos tres lugares de la clasificación están ocupados por atacantes que acumulan 13 tantos cada uno en sus cuentas personales: -Brayan León -Luis Muriel -Édgar Medrano

El top 10 está repartido entre seis países: Luis Díaz es el gran ausente

La producción de estos 10 goleadores refleja la amplia presencia de los colombianos en el fútbol internacional. Las redes vulneradas por estos futbolistas se reparten en los distintos clubes y campeonatos de Portugal, Arabia Saudita, Brasil, Colombia, El Salvador, Moldavia y Sudáfrica. Por otro lado, según la información de Transfermarkt, es sorpresiva la ausencia del extremo ofensivo Luis Díaz, que juega en el Bayern Múnich de Alemania. Durante el año calendario 2026, Luis Díaz registra un total de 2 goles en partidos oficiales disputados tanto con el Bayern Múnich como con la Selección Colombia. -17 de junio de 2026: Anotó en la victoria 3-1 frente a Uzbekistán durante la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Durante el resto del Mundial (partidos ante RD Congo, Portugal, Ghana y Suiza) no registró más anotaciones. -28 de agosto de 2026: Marcó en el tiempo de adición (90+2’) en la victoria 5-1 sobre el VfB Stuttgart en la jornada inaugural de la Bundesliga 2026/27. Además, fue titular 90 minutos en la Supercopa de Alemania ante Borussia Dortmund sin convertir. Es habitual confundir la cifra anual con su registro total de la temporada club 2025/26, donde acumuló 26 goles en todas las competencias con el Bayern; sin embargo, acotado estrictamente a los meses transcurridos de 2026, la cifra oficial es de 2 goles, por lo que no entró en este top. También le puede interesar: Torneo de Mia’s Miracles recaudó más de $200 millones para reconstruir hospital infantil afectado por el terremoto

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